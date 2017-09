América ya está descubierta

El fútbol es más sencillo de lo que parece. A veces los técnicos complican los esquemas con la excusa de ser los únicos capaces de extraer todo el jugo a sus plantillas. Por supuesto, son los que más y mejor conocen a sus jugadores, y para ciertos detalles son necesarios, no podía ser de otra forma, si bien hay preceptos inamovibles que ni el entrenador más sabio o revolucionario de la historia debería variar. Quizá en casa, frente al Sevilla Atlético, se pueden permitir ciertos lujos, pero no conviene jugar más a la ruleta rusa. Servidor redacta embriagado de placer justo después de la goleada, pero no se puede olvidar el desarrollo del choque y cómo se ha ido gestando la victoria. Si la norma sentencia que los vehículos circulan por la derecha, los cánones futbolísticos rojiblancos de esta campaña proclaman que Fidel debe jugar por la izquierda y Pozo de mediapunta. En el momento que Ramis rectificó en las postrimerías de la primera mitad, su equipo comenzó a carburar. El evitable penalti que se cometió sobre Pozo ayudó, pero no hay duda alguna de que la estructura de este conjunto, por muy previsible que parezca, no se debe variar. El segundo tanto fue todo un decálogo de la filosofía que tiene que imperar en esta temporada. Si a todo esto le acompaña unas líneas que no se descomponen ni se separan en demasía, junto a una zaga mejor colocada que en cercanos tiempos de sufrimiento, se obtiene a día de hoy un puesto en la clasificación más cómodo del que se preveía en estas fechas, pese a haber jugado en casa con algunos rivales asequibles. Llamaron la atención los buenos minutos de Caballero, en contraposición de los de Juan Muñoz, completamente inédito. Toque de atención para el exsevillista. Llegarán partidos complicados, y en ellos habrá que tomar nota del ejemplo de anoche. Este equipo tiene sus armas y su dinámica. Quien pretenda cambiarla, fracasará.