Corona tiene trabajo

La UDA sigue en una línea ascendente. Lo cierto es que el equipo parece haber extraído la mayor cualidad de Lucas Alcaraz: competir. Aunque con suerte en muchos momentos de los últimos partidos, sabe cuando ponerse el mono de trabajo y sacar adelante situaciones que anteriormente se le ponían muy cuesta arriba. Evidentemente éramos conscientes que para llegar a este punto el técnico granadino no iba a regalarnos una filosofía de juego preciosista o de fútbol ofensivo, pero tal era el grado de pesimismo que cualquier camino es válido para armarse de nuevo y lograr el objetivo. Aquí es donde entra la figura de Corona en los días que quedan para que se cierre el mercado. Y es que pese a que las lesiones sean abundantes, con ellas o sin ellas, la UDA se debe reforzar. Hay posiciones como la de central o delantero que les vendría muy bien futbolistas que den un salto de calidad. Conformarse con lo que hay solo haría reducir las posibilidades de los rojiblancos de salvarse sin tener que sufrir hasta el último segundo. Por su parte el Nàstic sí que está trabajando para reforzar al equipo. Y han llegado futbolistas importantes como Arzo, Matilla, Javi Márquez o Álvaro Vázquez, lo cual su técnico Rodri no ha podido si no alabar a la dirección deportiva por el esfuerzo realizado. Si bien las bajas también asolan al equipo catalán, la victoria del pasado sábado fuera de casa ante el Rayo Vallecano ha inyectado un plus de positividad en un conjunto que trasmite muy buenas sensaciones jugando de visitante. Jugar al espacio es la principal arma de un equipo en el que destacan Xavi Molina y Suzuki en el centro de la zaga, Gaztañaga como mediocentro posicional y Maikel Mesa como futbolista diferencial en la organización del ataque tarraconense. A Barreiro y Dongou en ataque se les une Brugi, futbolista del filial que ha tenido una gran irrupción en los pocos minutos que lleva jugados en el primer equipo.