Hemos estado estos últimos días recibiendo avisos en páginas web y correos electrónicos en cantidades industriales sobre protección de datos. Las empresas tienen que adaptarse a la nueva normativa europea y, aunque han tenido un par de años para hacerlo, pues al final, como en los exámenes, lo han dejado todo para el último momento. Y, claro, ha sido un caos, porque tenían que tenerlo todo preparado el viernes pasado, ya que, al parecer, si no cumplen se arriesgan a grandes multas. ¿Y con qué tienen que cumplir? Pues ni idea, porque yo le he dado a todo "Aceptar", "Ok", o "Haz con mi vida lo que quieras". Porque llevamos tantos años dando nuestro consentimiento a ciegas para cualquier tontería sin que pase nada, que vemos a Mark Zuckerberg declarando por filtración masiva de datos y nos quedamos igual. Porque mientras nosotros podamos seguir jugando a la granja y saber qué nos depara el horóscopo maya, qué mas da todo.