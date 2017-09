No se ha caído. Ha funcionado de manera intermitente". Y en el ministerio de Justicia se quedan en la gloria con semejante excusa tras más de 24 horas sin que abogados y procuradores pudieran acceder al sistema de notificaciones Lexnet. Lo peor de todo es que no ha quedado claro cuál volvió a ser esta semana la causa del colapso. Y mientras, los que lo sufren a diario, con sus procedimientos, traslados y sentencias estancados. Algo que nos afecta a todos. Pero que no cunda el pánico, señores, el ministro Rafael Catalá, mientras la Justicia de este país estaba colapsada, se daba su baño de imagen en la televisión nacional ajeno, como siempre, a lo que se cuece en los bajos fondos de su mundillo. Confía el ministro, como el que pide a un ladrón que no entre en un banco sin sistemas de seguridad por bondad, en que se haga un uso "legal y ético" de la plataforma. Pues, señor Catalá, para eso, para empezar, hay que poder usarlo.