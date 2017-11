Desde que comencé la carrera en 2002, llevo escuchando lo del ocaso de la prensa escrita. Seguro que antes ya se hablaba, puesto que me tuve que estudiar en la Complu un manual que un profesor había escrito varios años antes al respecto. Es gracioso: un docente que no apareció por clase nada más que el primer día, para decir que nos veíamos el último para el examen y que toda la materia estaba escrita en las páginas de su libro, en las cuales decía que precisamente iba a desaparecer ese papel mecanografiado amarillento y prácticante apolillado. Pues aquí seguimos, desafiando a Internet, ebook, redes sociales y demás desafíos a la tradición periodística española. La prensa es como Mortadelo y Filemón, con todo tipo de problemas y usando las armas más vetustas, ahí seguimos dale que te pego. Son ya 60 años los que cumplen los agentes de la TIA, todo un referente para aquellos niños que preferíamos estar con un cómic entre las manos a ver los dibujos animados de la televisión. Deformación profesional será. Recuerdo el Gang del Chicharrón, Chapeau el Esmirriau, El Sulfato Atómico..., esas viñetas a color que en mis tiempos por veinte duros podías comprar. El Superintendente Vicente, el Profesor Bacterio, la señorita Ofelia, Mortadelo y Filemón, eran los componentes de la Agencia de Investigación Aeroterráquea, que nos hacían a todos disfrutar en los momentos en lo que lo más parecido a un smartphone era aquel zapatófono de Mortadelo. El pasado verano me compré los dos últimos cómics de mi colección en una librería antiquísima de Zaragoza. Quizás sea más caro y no esté en consonancia con los avances tecnológicos del siglo XXI, pero lo que dice el papel, va a misa. Las cosas oficiales no entran en vigor hasta que no se publican en el BOE. ¿Se imaginan un lunes por la mañana sin su Diario para ver la información deportiva? Tan surrealista como los trucos de Magín, el Mago.