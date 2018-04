Oficio y beneficio

Acabó la UDA su ristra de partidos imposibles, ante rivales de arriba, a los que iba haciendo líder derrota tras derrota. La mayoría esperadas pero derrotas al fin y al cabo como la que se sumó en casa de un rival de abajo, a los que esta temporada se tenía a raya: en Reus no se vio ni la mitad de oficio que en Cádiz, que también pudo padecer de vértigo y acusar bajas importantes como la de Salvi; pero el caso es que se dejó unos puntos valiosos que de momento lo alejan del ascenso para alegría de sus rivales directos, que respiraron aliviados. Como en Almería por salir, como de Huesca, con un punto quizá crucial e inesperado. Ya no es solo el punto sumado, que no es un beneficio tan pingüe si los demás suman de tres en tres, sino el oficio recuperado y la sutura de una herida profunda hecha de tantas derrotas encadenadas que empezaban a faltar dedos de una mano si queríamos inventariarlas. Estamos mal aún pero menos que en León o Córdoba. Si no fuera por René, la defensa de circunstancias con jugadores sin nivel objetivo para la categoría estaría aún más señalada. Esta vez sí, Lucas pudo conservar el 0-0 pero, sin Pozo, con un Gaspar que lo hace casi todo correcto menos centrar -lo más importante para un extremo-, con Hicham o Juan Muñoz primero y luego Caballero con las mismas opciones de marcar que Soleri desde Roma, ¿qué se podía esperar? Pese a su titularidad, vimos que Nano sigue fuera. Por contra, pese a su suplencia y los pocos minutos disfrutados tras meses en el dique seco, habíamos visto del Tino que está metido en la dinámica, primero con sus declaraciones y después con su intensidad en el entrenamiento antes de viajar a Cádiz. Uno ya no sabe a lo que atenerse, veremos con qué nos sorprende esta UDA el próximo domingo. Desde aquí desde mi silla del salón, sin saber aún si entonces volveré a ocupar la de mi abono de fondo, lo único que pido es ese oficio, el único que por méritos propios te puede llegar a dar, visto lo visto, algún beneficio. ¡Si no es mucho pedir!