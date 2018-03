Ojalá lo consiga Soriano

No va a a ser una tarea fácil e imagino que ya se lo habrán comentado a Soriano. Una de las tareas que a buen seguro que haya encargado Alfonso García a Soriano como gerente de la Fundación habrá sido la de tratar de 'limar asperezas' con la gran mayoría de clubes de la provincia de Almería, cuya relación con el equipo rojiblanco es más bien de odio que de amor. Tiempos ha cuando en la sala de conferencias del Estadio Mediterráneo se presentaban los acuerdos de colaboración entre equipos canteranos de la provincia de Almería y el club, o cuando en algún que otro partido, las gradas se llenaban de un colorido muy especial y que no era otro que el color de los chandals de los clubes con los que el Almería tenía firmado un convenio de colaboración. Pero las cosas, o las relaciones entre el club y muchos de los canteranos de peso de la provincia se han ido deteriorando a pasos agigantados, hasta el punto de que no solo jugadores con un prometedor futuro han dado el salto a canteras de clubes como Villarreal, Valencia, Betis, Sevilla o Málaga, si no que hay clubes con un gran número de jugadores y de equipos que en los últimos años han firmado acuerdos de colaboración con clubes como el Málaga o Real Madrid, cosa que han hecho recientemente canteras con tanto peso como la del Pavía o La Cañada, en otros tiempos unidos al proyecto de futuro del Almería pero que han ido desentendiéndose por completo, cosa que fuera de nuestra provincia, hay quien no termina de entenderlo, el que Almería tenga un equipo en la LFP y muchos de sus clubes no quieran saber nada y prefieran firmar acuerdos de colaboración con otros clubes o que jugadores destacados de sus equipos, salgan de la provincia. Bien haría Fernando Soriano en visitar personalmente a los clubes canteranos y conocer de primera mano el por qué de esa tirantez y esa mala relación, por llamarle de alguna manera, que existe.