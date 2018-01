Olor a Primera

Ni me he vuelto loco ni se me ha olvidado el penalti fallado por Verza en el último minuto ante el Nástic. En lo deportivo, más nos vale a todos estar pendientes del Barça B, que marca y probablemente seguirá marcando varias jornadas la entrada a la zona de descenso a 2ªB. La diferencia con los rojiblancos es de solo 5 puntos, la mitad de la que hay hasta alcanzar los puestos de playoff. En esas o para ascender directamente va a estar el Oviedo. Así que haber jugado en el Carlos Tartiere, evocando tiempos pasados o apelando a los futuros, sí es oler a la máxima categoría deportivamente hablando.

Me quedo con dos claves de esta semana que han devuelto aires de grandeza a Almería: la presencia del presidente de la LFP, Javier Tebas, en la sede del club y la posible mediación de Monchi, otrora casi fichado por Alfonso, actual director deportivo de la Roma y ex del Sevilla, en la llegada de Soleri, un joven delantero italiano que marca más goles que partidos juega y debe ser una mezcla de Solari -el bueno, no el que estuvo aquí, claro- y Vieri, por tratar de descifrar una adivinanza leída a Piñeiro, con Renaldo, Rivaldo y Ronaldo de protagonistas.

A una semana para el cierre de mercado, con una comparecencia del director deportivo, Miguel Corona, en la que deja claro lo de casi siempre -que no hay pasta y que sigue faltando un medio derecho, como ya dijo Ramis en agosto antes de que le trajeran a Verza-, uno ya se hace a la idea de que vendrán cedidos como este chaval, algún desahuciado de oferta o gratuito y Uche después de Semana Santa, cuando los delanteros, con el nuevo incluido, sigan sumando entre todos tantos goles como usted pueda contar con los dedos de una mano y quizá le sigan sobrando. Que la Virgen del Mar nos pille confesados…