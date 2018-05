Dicen que nadie es profeta en su tierra. La afirmación es casi una sentencia para quienes tienen que irse, emigrar por distintas causas y motivos a otros lugares, diferentes a los que le vieron nacer. Una de esas causas, es la de la falta de oportunidad. La oportunidad de ser, de desarrollarte, de servir, hasta de servirte. En esa lógica se mueven los deportistas y básicamente los jugadores de fútbol que pisan por primera vez el mundo en los puntos más recónditos del planeta, con el objetivo patera de desembarcar en alguno de los clubes grandes, de esos que te dan fama, dinero y reconocimiento. No sé si primero está el dinero -que salva a familias y generaciones enteras- o el reconocimiento. Creo que ambos van de la mano y una vez que se tiene la seguridad de la nevera llena durante los próximos trescientos años, el hambre de pan y agua, se convierte en títulos, en gloria, en el poder tangible que te da el reconocimiento de millones, que al igual que ellos, cuando eran pequeños, compartían el mismo sueño. Si Antoine Griezmann fuera argentino o brasileño, es probable que tuviera un plus, cierta mística que es la que te lleva desde lo más bajo del arrabal hasta las más altas cimas del primer mundo. El nombre de Neymar en una Torre Eiffel iluminada para la ocasión es la muestra de lo que puede hacer un chico que a fuerza de gambetas y malabares deja atrás la pobreza para codearse con la jet set internacional. En ese recorrido las distancias entre Neymar y Griezmann no son muy grandes. Tampoco diferentes. Cuando el 7 del Atlético jugaba en la Real, no parecía ser un jugador tan decisivo como lo es ahora. Evolucionar le llaman algunos. Su llegada a la capital y a las órdenes de Simeone le han convertido en un jugador único, irremplazable. El pequeño príncipe aun no es profeta en su tierra. No pasa nada. Messi tampoco lo es. La cita mundial en Rusia les dará esa oportunidad. Por ahora, su prédica cala más hondo en tierras lejana