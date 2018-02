Puertas que se abren

La inoportuna lesión de Mandi el pasado fin de semana abría un nuevo dilema en el seno de la UDA. La pregunta era clara: ¿había que ir al mercado para tapar el hueco que deja el mediocentro canario? Siendo sinceros, esa parecía más una preocupación de afición y prensa que del propio club. No se atisbaba muy probable que, esa dirección deportiva y ese presidente a los que les ha costado horrores hacer algún movimiento en el mercado invernal a pesar de las carencias latentes de la plantilla, fuesen ahora a realizar un esfuerzo extra. Así ha sido. La medular se quedará tal y como está, con un Verza renqueante que no hace más que entrar y salir de la enfermería, un Tino Costa inutilizable, un Sulayman que es una incógnita y un Alcaraz cuyo fuerte es el plano ofensivo, no la defensa. Ése es el centro del campo con el que el Almería afrontará el último tramo de la temporada, otra vez con el complicado reto de mantener la categoría. Es cierto que con Mandi la cosa no era mucho más alentadora. El canario no ofrecía garantías con balón y ni siquiera era indiscutible con Lucas Alcaraz. No obstante, el despliegue físico y el juego defensivo del centrocampista no se han visto hasta ahora en ningún otro mediocentro de la plantilla. Una baza con la que ya no cuenta el entrenador granadino. Alternativas como la de Mandi se antojaban importantes para un técnico que aboga claramente por ese otro fútbol más subterráneo y de contención. Sin embargo, no son todo malas noticias, y es que la racanería que caracteriza a este club, al menos, sirve para que el filial adquiera protagonismo. El propio Lucas Alcaraz reconoció que Callejón se postula como un jugador potable en esta segunda vuelta. El centrocampista de Pujaire tiene una oportunidad de oro para postularse como miembro del primer equipo de cara al próximo curso. Esperemos que la aproveche y demuestre lo que significa para él jugar en Segunda División. No todos lo hacen. Y, si no, que le pregunten a Hicham.