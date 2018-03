Verza y el fuego

Londres, 22 de marzo de 2018. Estimado Navarro, ¿Quién nos iba a decir cuando se firmó a Sulayman que lo íbamos a echar de menos? El africano, convocado por su selección, es sin duda una baja sensible para un Almería que tiene otra final en Reus, donde sumar se ha convertido en una necesidad tan lograr solo 1 punto de los últimos 9. Lucas Alcaraz tiene las opciones con Joaquín, Callejón o Verza que, aunque reconoce que le falta un punto de su forma física, tiene el alta y está disponible. Verza, de cuyos galones en el equipo no se puede dudar, habló claro en rueda de prensa sobre la situación actual del equipo y el peligro de acabar quemándonos con fuego, esto es, el descenso. El oriolano, que goza de la plena confianza de su entrenador, tiene que demostrar en este tramo liguero que su fichaje no fue en vano y que fue buena idea dejar marcha a Borja para abrirle hueco. No me extrañaría que Lucas repitiera el esquema de Valladolid, con lo que de jugar Verza, estaría algo más arropado…