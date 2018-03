Las cosas del rugby

Ni Puigdemont hubiese hecho más daño a la selección de lo que le hizo el árbitro rumano. Parece un capricho del destino que España haya sido 'tangada' justo en Bruselas, lugar que acoge al prófugo expresidente catalán, pero es que fue tan de manual el atraco, que es para tomárselo en serio. Un árbitro rumano, un asistente con el chándal de la selección rumana, un presidente rumano, Rumanía que se aprovecha de la victoria belga, que nada se jugaba... La verdad es que lo podían haber hecho sin que se notara tanto. El rugby es un deporte de valores, de respeto máximo al árbitro por parte de los jugadores, pero también se les pide a ellos y a los mandamases de las federaciones que den ejemplo porque este deporte ha quedado a la altura del betún. Y no se lo merece. Por supuesto, también critico y muestro mi repulsa por la actitud de algunos jugadores de la selección, que hicieron lo que no debían. Sé que es muy fácil de decir y muy difícil de llevar a la práctica, pero ahí quien debe de actuar es la Federación Española a través de una denuncia, no que cada jugador se tome la justicia por su mano, por más que existiera cabreo con el árbitro más vendío que he visto en muchos años. Como me dijo Pablo Jiménez, míster del URA, "los pantalones en el rugby no se demuestran así, si no aguantándote las ganas de protestar y desfogando en la disputa del siguiente balón". Con esa filosofía, el almeriense volvió a salvar al conjunto almeriense en una situación en la que estaba vendido, mi tocayo se merece una foto en el vestuario, a imagen y semejanza de la del rey en los edificios oficiales. URA, como cualquier equipo, necesita de alguien que sienta la camiseta, que sepa lo que significa un proyecto que se ha hecho grande con gente de la tierra. La apuesta del pasado verano por Wills fue un desastre, es el momento de aprender... y de escuchar a Pablo Jiménez.