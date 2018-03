Dos modelos frente a frente

Pasó de todo, pero se puede extraer una conclusión: el trabajo y la laboriosidad son condición sine qua non para tener éxito en Segunda. Se comienza por plantear una idea de juego, para posteriormente elegir a los jugadores adecuados, provengan o no de una categoría inferior. Simple y llanamente, lo que el propio Almería hacía antaño con excelentes resultados. Anoche se tuvo enfrente a un conjunto trabajado y diseñado desde hace varias campañas con una idea fija, la de competir al máximo con mínimos recursos. Incluso en situaciones límite, como quedar en franca inferioridad, se vislumbra el buen quehacer. El otro modelo es dejarse llevar e ir picando de aquí o de allí sin un rumbo futbolístico claro, recogiendo lo que a casi nadie le apetece. Aun así el de ayer, un enfrentamiento entre esos dos modelos, con casi 20 puntos de diferencia entre ambos, resultó ser igualado pese a jugar en terreno del líder. Toda esta larga introducción nos sitúa en escena, amén de los aciertos y errores individuales. El planteamiento de Lucas Alcaraz fue interesante, pero Pozo estuvo ausente. Lástima, porque le tocaba asistir a un solitario Soleri, que por fin cumplió con su papel. En una lucha a cara de perro (este Almería de la mano de su entrenador compite cada semana), a los rojiblancos se les presentó una oportunidad única, sellar la permanencia, pero frente a diez, y no digamos contra nueve, salió a relucir una de las carencias que arrastra un equipo hecho a base de retoques, que combate como el que más pero que crece de forma desordenada. Y es que el buen trabajo de fondo, el del Huesca, sale a relucir en situaciones especiales, como la del último cuarto de hora. Bastante está haciendo Lucas Alcaraz para salir del atolladero de donde se provenía; hasta se rompió la mala racha con los conjuntos de la zona noble para seguir lejos del descenso, que conforme pasan las jornadas se vende más caro. El calendario que se aproxima exige que se continúe en la misma dinámica, que vale por toda una permanencia..