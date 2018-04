Almería, 12 de abril de 2018. Estimado Piñeiro, el proyecto es precisamente que no hay proyecto. Es triste decirlo, pero viene siendo así más o menos desde que el presidente destituyó a Francisco en el avión que los traía de vuelta desde Eibar. Fue el último entrenador que duró en el cargo una temporada completa. Luego ya se sabe, han pasado ocho inquilinos distintos por el banquillo unionista y ninguno ha sido capaz de enderezar una trayectoria torcida. Y no ha sido así porque como bien comentas el problema radica en la desidia que emana desde la presidencia, que siempre ha sido la cabeza visible de la directiva y, por ende, del club. Esa pérdida de interés en la gestión diaria de la entidad se traduce en firmar mediocridades o jugadores cedidos con escaso compromiso por el club. El desinterés se palpa igualmente en que esté a punto de caducar la cesión de terrenos para la Ciudad Deportiva y no se haya puesto ni una piedra. Toca cruzar los dedos otra vez y rezar a la Patrona...