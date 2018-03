Cuando no es por una cosa es por la otra, pero este club se ha abonado definitivamente al sufrimiento. A este equipo no le vale tener un buen portero que también es humano, y yerra de vez en cuando. Tampoco le vale una buena y ordenada presión al comienzo de los partidos, que a la postre dura lo que tarda el contrario en inaugurar su casillero. No le vale dominar, porque a la contra salen a relucir los desajustes defensivos. No le vale presentar un buen sistema, con tres centrales y dos carrileros, si cualquier balón en profundidad del oponente equivale a peligro. No le valen los suplentes, porque ante la ausencia de Joaquín salta un jugador al césped como Trujillo, que en la jugada del tanto encajado igual ni se enteró de que de andaba por ahí detrás un contrario. No le vale un jugador de la calidad de Pozo, que cuando juega lejos del Mediterráneo no toma las riendas del juego, como hacía Juanito en los 80 en cuanto la cosa se ponía fea. Y eso que era extremo. No le vale un delantero como Soleri, que aspira a ser algo importante en el fútbol europeo, si como demuestra cada semana no atesora habilidad suficiente con el balón en los pies, ni tampoco es capaz de definir como los arietes corpulentos. No le valen una serie de jugadores venidos a menos que están más tiempo lesionados que en competición. No le vale haber conseguido una interesante masa de abonados que poco a poco se va desencantando. Y no le vale una estructura de club que con el paso de los años se va debilitando. Lo que sí vale es una categoría que pasa por ser el único patrimonio del club y que por momentos peligra. Más vale que el club se salve de la quema en esta campaña y que nuevos aires entren a capitanear una nave en serio peligro. Porque Alfonso, más vale pájaro en mano que ciento volando.