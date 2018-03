Ambiente de lectura

Durante este fin de semana he leído cosas de los bancos, de la venta de Freixenet, de la publicación del libro Economía Rosquilla de Kate Raworth y de Hawking y sus frases.

De los bancos, he leído que: "los clientes ganan el 98% de las demandas contra los bancos por cláusulas abusivas". Conclusión: aunque sea que sólo han puesto pleitos los que sabían que iban a ganar y sean muy pocos, lo cierto es que ha habido cláusulas abusivas (según los juzgados) y eso no está bien en un negocio que se basa mucho, mucho, mucho en la confianza que el cliente deposita en ellos. De la venta de Freixenet en El Diario he leído que: El grupo alemán de vinos y espumosos Henkell ha comprado el 50,7% de Freixenet a precio de derribo. Ha pagado 220 millones de euros. ...///... Al final, ha sido un distribuidor que rescata a su proveedor para mantener intacto su negocio en su propio país. Y que el precio de las acciones ha sido tan bajo "por haberse posicionado en los principales mercados más por precio que por calidad". Aquí dos conclusiones: una, que lo de defender la calidad es muy importante, pero hay que cobrarla y eso a veces hace vender menos, pero si vas a vender como sea a la larga las acciones valen menos. La otra enseñanza: que hay clientes serios que cuando trabajan con buenos productos, en vez de esquilmar al proveedor aprovechan las sinergias. Del libro de Economía he leído en El Confidencial "que trata de ilusionar a los estudiantes que dijeron: 'Is economic growth killing the planet?' (¿Está el crecimiento económico matando al planeta?) ...en 2015 en Boston". Y que: "La distancia entre el 1% más rico de la población del planeta y el 99% restante nunca había sido tan grande. La desigualdad ha aumentado desde 1980 y se ha recrudecido con la recesión y la recuperación posterior, hasta tal punto que preocupa a Wall Street. Al fin y al cabo, el crecimiento necesita el consumo. El crecimiento no llega a la gente que lo necesita". Conclusión: si no llega al que lo necesita ¿para qué sirve y a quién beneficia el crecimiento económico?. Ahora que tanto se preocupa la gente de tener siempre el pelo negro, de los implantes de pelo, del culto al físico (no a Hawking, sino al cuerpo), de las apariencias de eterna juventud, Hawking es un gran ejemplo de que lo más importante que tenemos es la cabeza y las ganas de vivir: "No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes". "La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios". "Nada puede existir para siempre". ¡Geniales!. Y además, si las piensas un rato sirven para hacer un buen examen personal.