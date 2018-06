Borrell empieza su carrera política en Majadahonda (mencionada en El Quijote y situada en la ruta de La Mesta) como concejal de urbanismo, mandó construir 36 chalets en la confluencia de Avenida España y Calle Panamá donde yo viví 8 años. Rubalcaba ha vivido siempre en la calle Panamá. Cuando ministro veía su coche oficial todas las mañanas. Cuando dimitió como candidato a la presidencia del gobierno (en un gesto que le retrata y le honra) le dimos una cena homenaje. Eramos 200. 20 mesas de 10 cubiertos. Yo vendí una mesa a mis amigos de Amnistía Internacional que poco antes me habían requerido para que presentase Amnistía en Majadahonda. A esta presentación vino Cristina Almeida para hablarnos de Los Derechos Humanos. Me pidió que no me extendiese en su pasado Comunista. Inicié diciendo: "Cristina nace en Extremadura tierra de trigo y corcho" terminé con la frase "la andadura de Cristina no sugiere un gráfico de la bolsa, más bien la trayectoria de un cohete espacial con una ruta constante y un destino definido". Cristina me dio un abrazo muy fuerte y dos besos verdaderamente cariñosos. Era la primera vez que una mujer me besaba……..delante de 300 personas. Durante la cena Borrel preguntó si había alguna asociación en la sala y vino a nuestra mesa. Yo le di un poema que le había "construido". (Un poema se construye, la idea se apoya sobre la palabra, esta sobre la sonoridad y el ritmo. Sin ritmo no hay imagen y sin Imagen no hay Vida). Borrel lo leyó. Le pregunté si le gustaba. Me dijo que sí y que iba a usarlo. Yo pensé que se lo iba a leer a Almunia y comparsas que le habían hecho la vida imposible. He aquí el poema. Dimisión.- (La base te eligió líder.--Con esperanza de cambio.)-(Los Barones se atrincheran,-- Sus parcelas conservando.)-(Con torpeza y egoísmo,--Impiden la evolución.)-(La base se desespera,-- Se esfuman los entusiasmos).-(Los electores se asombran,--sin esperanzas de cambio).-(Responsable es tu actitud,--Dimisión no es abandono).-(Volverás con más apoyo,--En un ambiente más sano).-(Cuando nosotros, sin dudas,--el cambio lo consigamos).-(La ruta hacia el poder,--Hay que limpiarla, sin miedo).-(De Barones y Caciques,--Que dificultan el Cambio).-(Pedro M. Cañadas.--Majadahonda. Mayo 1999) Como presidente del Parlamento Europeo Borrel fue entrevistado por la TV Francesa. Era ejemplar su acento e impresionante su bagaje cultural. Pudo darse el lujo de opinar sobre Condorcet y su influencia. Que no sólo es vigente sino, también, inmortal.

Borrel es el mejor presidente de gobierno que Las Españas NO han tenido nunca.