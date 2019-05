Parlamentos

Afinales del siglo 8, Carlomagno conquista Sajonia hasta el río Elba, no lejos de Polonia. Ante esta conquista los Sajones presionan sobre los vikingos Daneses que se ven obligados a emigrar invadiendo la costa este de la presente Inglaterra. La costa este de Inglaterra en su parte norte fue invadida por los Noruegos y la parte sur (incluyendo la zona de Londres) por los Daneses. Invadir Inglaterra era tarea fácil desde la marcha de los Romanos en el siglo cuarto. que la dejaron indefensa. Los accesos no son difíciles al no haber montañas y los acantilados blancos de Dover, vistos desde Calais, eran una constante tentación para los aventureros. Como demuestra la invasión Normanda del 1066 de "Guillaume Le Bâtard," conocido como El Conquistador.

Los Anglos y los Sajones se habían establecido principalmente en la parte suroeste de Inglaterra a la que bautizaron con el nombre de "England" (tierra estrecha. La isla mide mil Kmts de larga por 80 kmts en su parte más ancha). Los reinos Anglosajones eran muchos, pequeños y no eran obstáculo ante una invasión masiva de Vikingos. Los Anglosajones tuvieron que aprender a unirse en grupos para poder ser efectivos. Se formaron grupos de reinos y elegían al rey de los reyes. Sobre esta realidad se inspira la superfamosa leyenda del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda (Round Table). La Round Table existe en la catedral de Winchester pero es del siglo 16. No se tienen referencias sobre la existencia del Rey Arturo, pero no cabe la menor duda de que ese tipo de figura si existió. La Round Table era un consejo compuesto por todos los reyes agrupados. Los cuales habían elegido un Rey de Reyes para que coordinase las acciones "ejecutivas" contra los Vikingos. Este Rey de Reyes estaba obligado a implementar las decisiones del consejo y a no iniciar acciones que no hubiesen sido consentidas por el consejo. La Round Table era en efecto un parlamento que controlaba el "ejecutivo". Se dice con frecuencia que el primer parlamento es el del reino de León de principios del doce. En Inglaterra estamos hablando del siglo nueve, trescientos años antes. Creo que es La Unesco quien dice que el parlamento de León es el primer parlamento del que existe "referencia escrita". Esto no quiere decir que sea el primero en existir. Dudo que el rey de León estuviese obligado a seguir los "consejos" de "La Curia regia". El primer parlamento existente fue creado en Inglaterra en 1265 por un francés llamado Simón de Monfort. Hijo del que ordenó quemar todos los refugiados en una iglesia de Béziers. Durante la guerra contra los Cátaros.