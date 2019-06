Protestantismo: de Carlos V a Richeliu

Cuando Martin Luther clava su "Protesta" en el 1517 El Papa en vez de seducirlo, como se hizo con Francesco de Assissi, y, desde dentro, vaciar de contenido la protesta comete el error de usar la mano dura y acusa a Luther de "Borracho Alemán". Hasta La Paz de Westphalia de 1648 solo hubo diez años de paz y 131 de guerras en la Europa del Sacro Romano Imperio de la Nación Alemana. Entran en juego, principalmente, Austria, apoyada por Baviera, algunos príncipes Alemanes y la España de Felipe IV por razones de religión y familia. En el campo opuesto gran número de príncipes del Imperio, apoyados por los Países Bajos, Inglaterra y particularmente Suecia que interviene de manera activa invadiendo la parte norte del Imperio donde se desarrollaron la mayor parte de las batallas. En el 1958 vivía en Paris y una joven alemana me dijo que en el norte de Alemania se comían más patatas que en el sur. El significado de esta frase lo he comprendido 60 años más tarde estudiando la Guerra de 30 años. Las batallas eran feroces, se desarrollaron principalmente en el norte protestante, la norma era las violaciones, el saqueo, el exterminio de la gente, a veces un 80 % era aniquilada y se "QUEMABAN las cosechas para que la gente se muriese de hambre. Dado que las patatas se cultivan bajo tierra no podían quemarse y permitían sobrevivir. He aquí la explicación de lo que parecía una frase tonta que estaba cargada de sentido histórico.

Los suecos tuvieron la osadía de atacar el corazón del Imperio. invadiendo el corazón de Baviera en 1634. fueron derrotados por los tercios Españoles de Felipe IV en la preciosa ciudad de Nördlingen. Batalla decisiva que permite al Imperio la supremacía de la situación. Paradójicamente esta derrota protestante alarma a Richelieu que para romper el cerco que los Habsburgo ejercían sobre Francia (desde la zona de Calais, Flandes Español hasta Perpiñan , es decir toda la frontera este y sur, estaban controladas por los Habsburgo. Richelieu decide declarar la guerra a España en 1635 y aliarse con los protestantes Suecos y Holandeses. La primera estocada fue la victoria francesa de Rocroi, primavera del 1643. Tres meses después de la Muerte de Richelieu.. Importante porque demostró al mundo que los tercios españoles no eran invencibles. La política de Richelieu fue virtuosamente ejecutada por el cardenal Mazzarino. La paz de Westphalia 1648 y la Paz de los Pirineos 1659 fueron la consagración de la visión de Richelieu de sacudirse la asfixia de los Habsburgo.

(continua en parte dos)