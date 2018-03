Cambiemos los terrados

Hace unos días buscando en "gugle" me encontré una Ley que me llamó la atención, le eché un vistazo y me dio un vuelco el corazón. Era la Ley 4428 referida a la construcción y mantenimiento de las cubiertas verdes. Y veo que habla del Código de la Edificación. Ahora viene el problema. Pensé que si era una Ley tenía que ser del Sr. Mariano o de la Sra. Susana o similar. Que no sería ni del Sr. Gabriel ni del Sr. Ramón. Así que ¿quién la firmaba?. Todo esto lo pensé rápido, en segundos, palabra. Pero me los podría haber ahorrado si hubiera leído mejor porque habría visto que la ley es de donde los Tangos: de Buenos Aires.

Detalla cómo se deben sembrar las terrazas que dicen allá o terrados que decimos acá. Qué membrana impermeable se debe usar, qué separación de los muros para evitar humedades. Vamos que se podría copiar si es que no hay tiempo de redactar una semejante adaptada a nuestra idiosincrasia, si es que los asesores están ocupados en cosas más serias y de más enjundia que el paisaje urbano, la naturaleza, el medio ambiente, el cambio climático, el aumento de CO2, la educación, inculcar a los jovencitos que la naturaleza ha existido siempre y si la cuidamos puede seguir existiendo, que los edificios, además de medianeras tienen terrados que no hace falta pintar con alquitrán negro como ha hecho mi comunidad.

Nuestros ancestros blanqueaban los terrados, ya que el blanco refleja el sol y los techos se calientan menos. Y aprovechaban para tener unas macetas. Luego si pones una cubierta vegetal el aislante térmico es aún mayor y si encima la cuidas, sembrando aunque sólo sean humildes geranios, contribuyes a frenar, aunque sea un poquillo nada más, el cambio climático. Y los "regomellosos" que piensen en las posibles humedades que le echen un ojo al libro de Kunkel de las malas hierbas, que no son tan malas, o al atlas de endemismos almerienses que un grupo de paisanos tienen publicado en internet y ahí tienen plantas de todo tipo y "de poca agua" y que además para tranquilidad de los puristas, no son invasoras.

Es decir, se puede contribuir al medio ambiente, a la ecología, a la alimentación, a que los zagales críen sus ensaladas, a tener otro tipo de ocio, a fomentar la alimentación sana, a ahorrar energía en las casas, a que los vecinos se conozcan y empiecen a saludarse y a llamarse por su nombre, a cuidar los espacios comunes, y desde luego a mejorar la estética, pues se disfrutaría de distintos colores según las estaciones.

Si a todo eso le sumamos lo que se sabe en Almería de todo ese tipo de cultivos, pues miel sobre hojuelas. ¡Ánimo y a cubrir de verde los terrados!