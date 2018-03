Cuestión de mayores y jóvenes

Sorprendente, realmente sorprendente, la postal con la que nuestros mayores nos han dado un verdadero repaso político-social, sobre todo a nosotros, y permítanme, "nenes" y "nenas". No se preocupen, que el burro va siempre por delante... Ayer mismamente, tuve una profunda y larga charla con un policía nacional ya jubilado, alguien que no solo ha vivido en pulcro directo los atentados de los años 70 y 80, por ejemplo, si no que me recalcó aquella premisa refrita hasta la saciedad en nuestra tierra, Almería: "llevo toda una vida en San Sebastián y Cataluña, nacido al sur de Andalucía, y nunca he conocido tierra tan inmóvil en términos de defensa y reivindicación de derechos sociales. No existen figuras representativas para ello. Es una tierra, en este sentido, adormecida". ¿A qué futuro aspiramos así, jóvenes almerienses? Ya no entro en contabilizar las pocas decenas de mayores/pensionistas que salieron a las calles de Almería, sino en la pasividad total de quienes los sucederán pasados unos años, y que "debieron" arroparla. Seguramente, en este punto, más de uno conozca, o no, alguno de los intentos de concentraciones, y de concentraciones como tales, en términos de reivindicación cinematográfica, de quién escribe estas líneas. Alguien que dejó hace unos meses de dar la Santa Lata (o Satánica, según qué lentes se usen) por tal de defender algo de lo que muchos sacaban pecho virtual (otros no, claro) y, a la hora de la verdad, pusieron excusas de tragicomedia, pero ahí estaban las decenas valientes y presentes de todo un sector pronunciado, y eso, se quiera o no, termina haciendo mella de una manera u otra, sin tener que entrar en otros intentos ajenos. En este caso en particular (hablando de "mi libro", señoras y señores), por fortuna, la Junta de Andalucía decidió dar un pre-paso serio y globalizador, y fue cuando ese alguien quiso poner fin a tanta insistencia, porque, además, era precisamente lo que perseguía inicialmente, se diga lo que se diga, o se deje de decir. Ahí están las pruebas. .... Pero volviendo al hilo holístico, tengan cuidado con los pensionistas, tanto el Gobierno como la Oposición. Se trata del personal responsable de que a nuestro país llegase la democracia, con todo el bienestar que España ha disfrutado hasta hace unos años. Hasta ahora, han estado "calladitos", pero no son tontos, y no hay derecho a que, mientras muchos de ellos mantienen las casas de hijos o nietos, se les "premie" con una subida de un 0,25 %. Eso es una miserable limosna, y este personal se merece justicia.