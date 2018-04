Pensión sin cotizar

Para alivio del Gobierno, llegó Semana Santa y los cofrades ocuparon las calles que antes fueron de los manifestantes. Quizás fue una tregua o, en este vértigo de actualidad en el que las reivindicaciones se suceden y superponen, sea definitivo y les toque a otros.La sorpresa del invierno manifestante la dieron, no cabe duda, los jubilados. Nunca debimos mandar aquella carta pensaría para sí el Gobierno, que en esa franja de edad está la victoria electoral. Si pensamos, por ejemplo, en Bilbao, los pensionistas que se manifiestan traen la experiencia de su época en la reconversión industrial. Igual entre ellos están los de aquellas fotos con los neumáticos ardiendo. Lógicamente ahora ya no es ponerse.

¿Han vencido? No creo. De esta tensión salen ganadores los planes privados. Vean porque lo digo. Durante las manifestaciones se hizo popular el video de una pensionista indignada. Empezaba explicando que no ha cotizado nunca a la Seguridad Social. Seguía una relación de gastos que no podía afrontar con su pensión no contributiva. Como manda la tradición, los partidos se arrojaron acusaciones sobre quien las subió, quien las congeló. Para los socialistas, Zapatero estuvo superbién. Subió las mínimas y las no contributivas. Lo justo hubiera sido, dada la situación, haber subido en ese momento las mínimas y luego compensar a los demás. Esto último no ocurrió. Faltaba el Gobierno. Hará lo mismo. En el proyecto de presupuestos, las pensiones mínimas subirán entre un 2% y un 3%. Las demás seguirán bajando, pues en eso consiste subir un 0,25%.

Viendo esto, los autónomos que pueden fijarse la base de cotización, no tienen alicientes para hacerlo por encima del mínimo. Ahorras dinero, haces un plan de pensiones y completas la pensión mínima que a este paso subirá acercándose a la pensión media.

Los trabajadores por cuenta ajena que puedan, pues también a ahorrar. No queda otra, cuando las organizaciones de clase, hoy, van a remolque de reivindicaciones que debieron dirigir y sienten alivio al presentar como victoria estas concesiones. Deseo suerte a los pensionistas que no se conforman. Durante muchos años, treinta y cinco como poco, cotizaron ellos y sus empresas. Mantuvieron el sistema y hoy se preguntan para qué. Si no queremos vernos igual, deberíamos exigir que se mantenga su poder adquisitivo. Es la mejor defensa del sistema público de pensiones.