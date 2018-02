Sembrando futuro para Almería

El campo en Almería es no sólo presente, sino un excelente futuro. Por eso el Ayuntamiento está trabajando codo con codo con los agricultores, apoyando su actividad exterior y generando medidas de ayuda para s producción. Los almerienses no podemos olvidar que somos el tercer municipio de la provincia en producción agraria con más de 5.000 hectáreas dedicadas al cultivo de numerosos productos, especialmente el tomate. Para el Ayuntamiento, el apoyo y respaldo a esta industria constituye una línea de actuación preferente en la que volcamos el mejor de nuestros esfuerzos, como ha podido verse estos últimos días en la feria internacional Fruit Logística, celebrada en Berlín, y en la que hemos tenido una participación activa acompañando a las empresas representativas del sector agrícola almeriense. Estamos con los agricultores no sólo en el corazón del mercado europeo, sino también en casa, apoyando con medidas concretas un sector en el que ya trabajan directamente más de quince mil almerienses. De hecho, acabamos de anunciar la reducción a cero de las tasas municipales relacionadas con la construcción de invernaderos en el término de Almería. Entendemos que eliminar el pago por licencias, tanto urbanísticas como de utilización, para la instalación de nuevas hectáreas invernadas es un decidido paso al frente a la hora de impulsar la creación de empleo y riqueza en Almería. Reducir a cero estas tasas en concepto de licencia de obras y licencia de utilización para la construcción de explotaciones agrícolas que sitúa a Almería como uno de los municipios donde es más barato invertir en el sector agrario. Pero hay algo más. Almería es un referente en tecnología e investigación agrícola, como demuestra el hecho de que en el próximo mes de abril Almería vaya a ser la capital mundial de las feromonas con las IV Jornadas Internacionales de Feromonas, Atrayentes, Trampas y Control Biológico que hemos presentado hace unos días en la Fruit Logística de Berlín. Nuestro campo investiga, produce y crece con unos niveles de calidad que le sitúan en vanguardia mundial. Desde el Ayuntamiento no sólo compartimos el orgullo de los profesionales, sino que estamos decididos a apoyarles en su camino al máximo de nuestras posibilidades. Y estamos decididos a seguir sembrando futuro con los más de 15.000 almerienses que se dedican a la agricultura en nuestro término municipal, porque de ese modo todos saldremos ganando.