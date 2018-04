Un alcalde plegado a Rajoy

La realidad de la capital está condicionada por los presupuestos del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía o el Gobierno. Por ese motivo, merece la pena reflexionar sobre el proyecto de cuentas presentado desde Madrid para 2018 y que, en el raro caso de que se ejecutara en su totalidad, apenas supondrían 49,50 euros de inversión por habitante frente a los 217 euros de media a nivel nacional. Así, la imagen se repite. Las cuentas de Rajoy pasan por delante de Almería sin atender muchas necesidades, ante el silencio cómplice de un alcalde del PP, que no es capaz de levantar la voz dentro de su partido en defensa de los intereses de sus conciudadanos. Querría Fernández-Pacheco, encima, que agradeciéramos la eliminación del paso a nivel de El Puche, una actuación financiada íntegramente por el Estado en otras provincias y que, sin embargo, en Almería tendrá que ser también respaldada por la Junta y el Ayuntamiento. En estos trabajos, además, el Gobierno ahorrará 5 millones frente a lo previsto. Una cantidad a la que no queremos que se renuncie, pues podría sufragar las actuaciones esperadas en la playa de Retamar, la recuperación de la de Costacabana si hiciera falta, o la conversión en playa urbana del frente litoral de La Cañada. Muchos son los engaños por parte del gobierno municipal que los vecinos de ese barrio vienen soportando, por lo que se manifestarán el día 22. En el caso de su playa, llevan años viendo desfilar por allí al alcalde y a todo tipo de autoridades del PP prometiéndoles lo que tendría que estar ya realizado. Desde el PSOE no nos hemos cansado de pedirlo, con iniciativas durante 2016 y 2017 tanto en el Senado como en el Ayuntamiento, y lo seguiremos haciendo. Tampoco se ofrecen en los PGE las mejores noticias a Castell del Rey, que se despide de su conexión con la autovía. Y resulta que, en una muestra de la incapacidad de gestión del Gobierno del PP, la Autoridad Portuaria ha tenido que asumir la responsabilidad de impulsar sus nuevos accesos desde la A-7.

Mención especial merecen los mayores en estas cuentas, puesto que Rajoy se sigue negando a subir las pensiones en relación a lo que lo hace el coste de la vida. Nuestro compromiso es también con ellos, como debería serlo del alcalde, y por eso les acompañaremos en la calle cuantas veces haga falta, además de llevar sus justas reivindicaciones a las instituciones en las que los representamos.