2018, año de la mujer

La femme est l'avenir de l'homme" Esta frase de Louis Aragón debería ser el leitmotiv filosófico del año 2018. Desde La Creación se le han colgado, a La Mujer, todos los San Benitos del Mal imaginables. Incluso cuando motivada por la curiosidad, por el natural instinto de conocer, por el noble deseo de aprender, rebelándose contra una prohibición, digna de regímenes Talibanes, y osa iniciar la andadura de La Libertad, del derecho a conocer, se le atribuyen todos los males que se precipitan sobre La Humanidad, de manera violenta y despiadada, condenándola a trabajar para sobrevivir. Conforme escribo me viene al espíritu la frase "Arbeit macht fei" que se encontraba a la entrada de los campos de exterminio, (erróneamente denominados de concentración) establecidos por el régimen del III Reich. La frase fue creada por el general de las SS Theodor Elcke directivo del campo de Dachau (pronunciado dajau) que fue el que sirvió de modelo para todos los campos siguientes. Este campo fue liberado por The Third Army del general Patton el último día de la guerra en 1945. La campaña de Patton empieza en Normandia, después en Africa, Sicilia, península Italiana y finalmente en el desembarco de Agosto1944 en San Maxíme. (La Riviera Francesa). Cuando en 1984, los veteranos de este último desembarco celebran el 40 aniversario se organizó una excursión para 150 , es decir tres autocares con los guías correspondientes. Uno de esos guías era yo. Nuestro periplo recorrió la ruta de la campaña y terminó en Dachau que era donde se encontraban el día en que terminó la guerra. Sus relatos eran espeluznantes. Si menciono este episodio nefasto es para hacer comprender que no fue creado por Las Diabólicas Mensajeras del Infierno. En las universidades superan en número a los varones, sacan mejores notas y sin embargo esa superioridad numérica y de calidad no se refleja en la realidad social, comercial o política. No solo son más inteligentes, son más serenas, más sensatas y más sabias. Personalmente considero La Mujer como la obra maestra de La Naturaleza. No solo porque los valles y colinas de su cuerpo, donde reina la elegancia natural de su vibrante silueta, donde impera la graciosa armonía de sus curvas, libre de toda línea recta, convirtiéndola en una Arcadia Divina de armonía Paradisíaca. No son mujeres objeto pero adornan la realidad. La Naturaleza en su sabiduría infinita, las creó atractivas para asegurar la perpetuidad de la raza humana. A través de los siglos han puesto en juego sus vidas gestando y pariendo.