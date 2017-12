Cocina almeriense

Gurullos con calamares y ortiguillas del restaurante Alejandro, olla de trigo de la Bodega Montenegro, marraná de pulpo de El Tintero y bizcocho borracho de la Terraza Carmona. Cuatro perlas de cocina tradicional almeriense para la presentación en el Museo Arqueológico, el viernes 15, de la Biblioteca de la Gastronomía Andaluza (www.ieamed.es), en la que aparecen cien recetas de Almería, igual que de cada provincia andaluza. Lo cuento ahora porque los medios de comunicación le prestaron poca o ninguna atención. Desde luego mucha menos que al cocinero de Canal Sur (lo he visto hacer la olla de trigo con bulbo de hinojo en lugar de hojas tiernas) que vino a "promocionar la capitalidad gastronómica". Con vistas a ese objetivo, ¿no sería más urgente rescatar del olvido nuestra cocina? Porque Fernando Rueda, coordinador de la Biblioteca, les preguntó a los alumnos de hostelería presentes en el auditorio de nuestro Museo que cuantas recetas de esa cocina popular o tradicional conocían y sabían elaborar. Ni una mano se alzó. Hay que preguntarse con cierta preocupación: ¿capitalidad gastronómica sin que los profesionales de la hostelería conozcan y ofrezcan nuestra cocina autóctona? Porque en los cientos de barras y comedores de aquí veo muy poca. Y casi siempre mala. No he probado una marraná que se aproxime ni de lejos a la de Ana Falán, la del modestísimo bar El Tintero. Ni trigos que alcancen la calidad que consigue Pepe Ibarra, quien mereció la felicitación de Manola Baraza, la matriarca de Terraza Carmona, cuyo famoso dulce de los padres Mínimos, rescataron y remodelaron con gran estilo. O la fantástica revisión que hacen en Alejandro de los clásicos gurullos: gran finura, pasta en su justa cocción y potente sabor marinero.

Junto a estos cuatro ejemplares paladines de nuestra cocina estuvieron algunos de los mejores productos, la mayoría de los cuales comenté aquí hace poco, como Seronés, VitaSnack, Cepa Bosquet, salazones Asensio o Lorusso. Por cierto, que esta pequeña y excelente empresa de Chercos ha recibido la petición de Harrod's para la exclusiva en Gran Bretaña. Y Google ha usado su mermelada como regalo navideño a sus empleados. Así se hace promoción de la gastronomía almeriense. Y con esto y un bizcocho, hasta el 2018. Bizcocho de la Terraza Carmona a poder ser.