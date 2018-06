El cauce de los ríos

Hay que destacar la manera en la que desde el PP se utilizan actitudes tramposas para poner a la Junta de Andalucía como administración no cumplidora. El debate en sede Parlamentaria esta semana ha puesto de manifiesto como el Ayuntamiento de Málaga ha utilizado la interpretación errónea una sentencia para reclamar a la Junta, que llevara a cabo actuaciones urgentes de conservación y adecuación de los arroyos y limpiezas de cauces en puntos que se catalogaban como urbanos. Pues ha sido una gran oportunidad para poner sobre la mesa sobre actuaciones de la Consejería en materia de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos y arroyos en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía hay 60.000 kilómetros de ríos, lo cual nos sitúa en la necesidad de una programación eficaz y con el establecimiento de prioridades. Desde 1997, en nuestra comunidad se viene trabajando en la identificación y prevención de riesgos de inundaciones. En 2002, cinco años antes de la aprobación de la Directiva Europea de Inundaciones, Andalucía aprobó el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. Nuestro Plan es exigente, ya que requiere la identificación de puntos de riesgo de menor nivel que exige la normativa Europea. Las acciones de la Junta tienden a impedir el deterioro ambiental de los cauces y recuperar su capacidad de desagüe, garantizando la pervivencia de los ecosistemas asociados y las condiciones hidráulicas de los mismos. La Junta de Andalucía busca soluciones, que el propio Gobierno de España ha identificado con claridad, como problemas básicos en las Zonas, en el Plan de Gestión de Riesgos e Inundaciones de las cuencas mediterráneas andaluzas, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero. Son obras de interés general del Estado, por lo que su ejecución no corresponde a la Junta de Andalucía. Tenemos que recordar también que el Plan de Gestión de Riesgos e Inundaciones de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas recoge en Almería las actuaciones de defensa de avenidas e inundaciones de los ríos Antas, Adra y Andarax, todas ellas, también son de interés general del Estado, son fundamentales para evitar las consecuencias de fenómenos extremos. Por tanto, también en este caso pedimos al PP que exija al Estado el cumplimiento del plan en esta provincia para que las lluvias torrenciales que suelen acontecer en esta provincia hagan peligrar bienes y negocios cuando no la propia seguridad de las personas.