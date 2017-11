25N: nuevo Pacto, nuevos retos

Los socialistas hemos mostrado siempre nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género y desde Andalucía hemos sido constantes. En primer lugar, con la aprobación de dos leyes que fueron pioneras -la Ley Integral y la Ley de Medidas contra la Violencia de género- y, en segundo lugar, en la demanda de un Pacto de Estado; un acuerdo nacional que hemos conseguido desde el PSOE, pero que aún no cuenta con dotación presupuestaria desde el Ejecutivo del PP. Desde Andalucía reclamamos que se resuelva la financiación del Pacto de Estado con carácter inmediato y nos urge saber cómo se va a llevar a cabo para que en la planificación presupuestaria de 2018 se conozca cuánto aporta cada administración. El Gobierno andaluz cumple y va a aprobar, en breve, sus cuentas para el próximo ejercicio. En ellas ya se muestra el compromiso con las mujeres y menores víctimas de la violencia machista. Es un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo todos los días del año. A los socialistas no nos basta con coger una pancarta el 25N. La lucha contra la violencia machista no es disfraz de un día para nosotros, sino que es nuestra ropa diaria.

Estaremos vigilantes desde la Comunidad Autónoma para que el cumplimiento del Pacto de Estado se desarrolle en plenitud y, así, cumpla su función en la erradicación de la violencia de género y del machismo, porque este importantísimo compromiso estatal no puede quedarse en papel mojado. No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad y sin los recursos económicos y humanos. En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave. Los ayuntamientos son los más próximos a la ciudadanía y son el primer estamento en la prevención y la atención a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. Los socialistas, como anunció esta semana nuestra secretaria de Políticas contra la Violencia hacia las Mujeres del PSOE de Almería, vamos a registrar mociones en ayuntamientos y en la Diputación para buscar el apoyo necesario que haga efectivo el Pacto de Estado por el que tanto hemos trabajado y que tanto va a beneficiar a las víctimas.