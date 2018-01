Un hombre de paz entre rejas

Oriol Junqueras ha pedido, inútilmente, al Tribunal Supremo que lo ponga en libertad para poder representar al millón de catalanes -en realidad 900.000- que votaron a ERC y, eventualmente, para ser presidente de la Generalitat en lugar de Puigdemont. No ha acatado expresamente la legalidad constitucional, como hizo Forcadell en su día, lo que quizás le habría sacado de prisión, aun sin cuestionar si era sincero o taimado.

Ha apelado, en cambio, a su renuncia a la unilateralidad de la independencia y a su plena predisposición al diálogo, la bilateralidad y el acuerdo. También, a que es creyente -supongo que en la religión cristiana- y un hombre de paz. Como Arnaldo Otegi, que fue un hombre de guerra durante muchos años y dejó de serlo sólo tras ser derrotado y comprender la inutilidad de la violencia, no porque matar le pareciese malo. Todavía hoy no se lo parece.

Volvamos a Junqueras. Desde su impostura de santurrón hipócrita y cursi -no crean, a la vicepresidenta Soraya la engañó mucho tiempo- pretende colar, nada menos que al Supremo, que el secuestro de una comisión judicial que buscaba papeles en su consejería (20 de septiembre) por una manada que destrozó los coches de la Guardia Civil no fue violento, que los acosos y hostigamientos a los guardias en el referéndum y después del referéndum fueron actos pacíficos de protesta, que los cortes de carretera, las coacciones y amenazas no alteraron la convivencia y que, en fin, todo el proceso de asalto a la Constitución, rebelión callejera e institucional y expropiación a los españoles de su soberanía ha sido un proceso de diálogo, a cuya cabeza únicamente podía estar un hombre de paz.

Mientras, los cuatro ex consejeros que se fugaron a Bruselas escoltando al Fantasma flamenco, conminados a renunciar a sus actas de diputados, preguntan ¿qué hay de lo mío? Para dejar sus escaños a compañeros que sí puedan votar la investidura quieren que les prometan cargos en el futuro y euros para financiar su autoexilio. Un problemilla más para las huestes secesionistas, cuya situación es la siguiente: hubo más catalanes que votaron a Arrimadas que a Puigdemont o Junqueras, la independencia no tiene la mayoría social y su mayoría política está cuarteada. Se acerca la investidura y aún no saben si el investible será Puigedmont o Junqueras, o algún otro, la CUP sólo apoyará a quien reproclame la república y sin prófugos ni presos no se cuenta con los 68 votos precisos.