Del potosí a la decadencia

Occidente y la UE se habían convertido en el Potosí, en Bolivia, que fue quien alimentó con su plata, a los Banqueros Lombardos que financiaban a Carlos I, en sus Guerras de Religión y conservar sus herencias territoriales. Los banqueros lombardos invertían en Inglaterra, Países Bajos y regiones de la actual Italia, y no en una España exangüe, sin industrias y empobrecida por las guerras. Parece ser que la Historia con otros matices se repite, los políticos de Bruselas que dominan a Potosí-UE se asemejan a un Carlos I, qué con guerras, ajenas a los intereses de España, la arruinó. Los banqueros lombardos de ayer son las financieras US de hoy, que se enriquecen de las deudas de los países de la UE e invierten en deuda USA e industrias en India y China. La UE se empobrece por su empeño en intervenir económicamente en una guerra sin sentido, que es la que tiene lugar en Ucrania. Mientras tanto el mundo cambia y evoluciona construyendo nuevas reglas y relaciones comerciales que escapan al dominio de occidente. El conjunto de los BRICS +, sobrepasan la economía de Grupo G7 de Occidente, el cual está en recesión y corre el riesgo de una grave crisis de la energía debido a su incondicional ayuda al gobierno Genocidio de Israel. En efecto el señor Biden, ha limitado las entregas de GPL US a la UE, se añade que Arabia Saudí capitanea una coalición que exige sanciones contra los crímenes en Gaza, del ejercito de Israel. Esta coalición árabe está definiendo una estrategia para lograr imponer sanciones a los aliados de Israel que le envían armas. La decisión tomada por el conjunto de los países árabes y musulmanes, pilotado por el comité árabo-islámico puede tener graves consecuencias sobre las economías de occidente, muy dependientes del petróleo y del comercio con estos países y que además son inversores en los sistemas e industrias de occidente. El ministro saudí de Asuntos Exteriores, el príncipe Faisal ben Far-han, ha declarado que se deben activar todos los medios jurídicos y del Derecho Internacional, para definir las medidas a tomar contra los políticos de Israel responsables del genocidio en Gaza. Los políticos de la UE van a provocar una aceleración del declive económico y político de la UE si no tomasen en consideración la posición de los países Árabes. No olvidemos, que la UE no tiene petróleo, gas, mis materias primas minerales, solo tenía unas Industrias y un potencial de conocimientos tecnológicos y científicos, pero hoy debemos reconocer que la UE ha perdido gran parte de sus industrias y en cuanto a conocimientos técnicas y científicos Rusia y China nos superan y la India, Brasil e Irán nos igualan. Los políticos de Bruselas, no ven o no quieren admitirlo de que la hegemonía y dominio absoluto de los anglo-sajones se ha terminado y que ha empezado la caída del $US como moneda única en los intercambios comerciales internacionales tras las futuras votaciones de eurodiputados, Alemania y Francia tienen el Proyecto de transformar la UE en una federación, en la cual cada uno de los países actuales se transformará en una región, perdida total de las soberanías nacionales, dirigidas por Alemania con Macron como Presidente pilotado por USA, es el futuro que nos preparan los políticos del PPE y de la social democracia europea, y lo han callado porque será la gran sorpresa, cuyas consecuencias descubriremos más tarde. Esta información ha sido dada de forma fugaz, solo cierta prensa la ha puesto de manifiesto, a veces haciendo comentarios elogiosos. Esto confirma la veracidad de la información, que se asemeja mucho al Plan del III Reich NAZI alemán elaborado en el 1936. Mientras tanto China construye el gran puerto de Chancay al sur de Lima, que será punto comercial para Shanghái. También en China está creando un cauce de 6.000 Km. para llevar las aguas del rio Honggqi a la región árida de Xinjiang. China invierte en economía no en Guerras.