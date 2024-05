Para describir la personalidad de ese individuo no es necesario utilizar calificativos. Una vez que hayamos contemplado su imagen y sus expresiones, con decir Javier Milei, ya sabemos de qué clase de persona estamos hablando. Peter Ustinov se queda corto interpretando a Nerón en la película Quo Vadis, si lo comparamos con Javier Milei interpretándose a sí mismo. Me refiero a las formas, claro. Cuando vi a Milei haciendo campaña en las elecciones, pegando voces desaforadas y con una motosierra en la mano, me costaba trabajo asimilar que, con esa estampa delirante, pretendiera atraer voluntades para convertirlo en presidente de Argentina. Está visto que me equivoqué. Una vez conseguido el cargo, sigue siendo el mismo. Ese Milei es el que ha venido a Madrid invitado por Santiago Abascal, como estrella principal para participar en “Europa Viva 24”, el gran acto de masas con el que Vox quiso lanzar su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio. Como era de esperar, Milei se comportó como corresponde a sus esencias. Calificó a los impuestos (de los que se supone vive a cuerpo de rey) como un robo, a la justicia social violenta e injusta, y al socialismo satánico y cancerígeno. Sus sentencias emitidas en un discurso acalorado e histriónico inyectaron un fervor de motosierra en el auditorio que aclamaba con énfasis al presidente de Argentina. España no es Argentina, pero hay brotes que arremeten contra el sistema democrático establecido, tras cuarenta años de dictadura. Al gobierno de Pedro Sánchez, elegio democráticamente como establece la Constitución, “hay que echarlo a patadas y a gorrazos”, proclama Santiago Abascal, presidente de Vox, elevando el tono con los mismos ademanes que utiliza su invitado. Con esas demandas belicosas, Vox cuenta con el beneplácito del PP, que no tiene reparos para compartir poder en los ayuntamientos y comunidades que se pongan a tiro de piedra para formar gobierno. En la convocatoria de VOX en el Palacio de Vistalegre, tratándose del primer acto de campaña para las elecciones europeas, también han participado Giorgia Meloni por videoconferencia, Marine Le Pen en persona y otros líderes de la ultraderecha, que han aplaudido con entusiasmo las propuestas de Milei. La política de la motosierra para acabar con los impuestos, la justicia social y el socialismo satánico, se puede extender en la CE como una mancha de aceite, si no se le pone freno. A tiempo estamos.