El volcán socialista

Es en El Juramento del Juego de Pelota (Serment du Jeu de Pâume, Versailles) de 1789 cuando La Burguesía Francesa establece el principio de La Rebelión Política como instrumento para cambiar lo "Inaceptable". En 1848 los Franceses hacen su tercera revolución. Europa está en efervescencia. En España, gracias a Narváez, reina la tranquilidad. En su lecho de muerte le preguntaron si perdonaba a sus enemigos. No tengo enemigos, los he eliminado a todos, respondió. Es en estos años cuando Karl Marx, primer economista que tuvo la genialidad de asociar El Mercado con La Sociedad. Es decir con las consecuencias políticas y sociales de La Economía Liberal. (Laissez faire et laissez passer le monde va de lui même). Sus escritos, su pensamiento se van decantando y una generación más tarde provoca la creación de los partidos Socialistas que fueron creados en un espacio corto de tiempo. Las esencias que justifican la creación, la existencia, la necesidad y la presencia del Socialismo es "La Rebelión contra lo Inaceptable". Cuando la pureza de esto principio es inoculada y corrompida por los venenos de la ambición personal, la primacía del corporativismo, la supremacía del poder, El Socialismo pierde, no solo el apoyo de la ciudadanía sino también el derecho a existir. La Misión del Socialismo es Educar, provocar la Reflexión para crear una sociedad mejor. Crear una moral Laica que tenga como base La Solidaridad, no el miedo al Infierno. La Militancia Socialista se ha rebelado y ha conseguido, por la ruta de la dignidad, que se inicie un proceso de democratización del partido. El proceso se inicia con buen pie pero queda mucho Socialismo por hacer. La Casta que se alimenta de los "Biberones Orgánicos" se atrinchera y dificulta esta gran oportunidad de superación. Ponen en peligro el futuro de esta redimible sociedad. La Emperaora del Guadalquivir mueve, en el tablero de la política, sus piezas (sus clientes) como represalia por el rechazo, descalabro, que sufrió en la elección al liderazgo del partido. No hay furia en el Infierno como la de una mujer rechazada. En Almería se enfrentan hoy Fernando Martínez y Pérez Navas por el liderato de la agrupación de Almería ciudad. La elección es simple. O se vota por un "fontanero que vive de los biberones orgánicos y dificulta la evolución del partido o se vota por un hombre que no necesita biberones, es catedrático de Historia que enseña a las gentes a comprender mejor el mundo presente. El aporta a la política la paz de la paloma, la agudeza del zorro, la elegancia del caballo y la nobleza del águila.