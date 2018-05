Comedores escolares saludables

En los comedores de los colegios públicos de nuestra comunidad se sirven 21 millones de menús al año. Detrás de algo tan habitual y tan común como que nuestros alumnos y alumnas acudan cada día al comedor de su centro educativo después de sus clases, existe un importante engranaje que, cada día, permite a más de 190.000 niños y niñas andaluces recibir el almuerzo en su colegio, con unos elevados estándares de calidad nutricional y, además, con un gran porcentaje de bonificaciones. Es un servicio complementario por el que el Gobierno andaluz ha apostado siempre y continúa apostando, como elemento de equidad e igualdad de oportunidades, de educación en hábitos de alimentación saludable para nuestro alumnado y, también, de apoyo a las familias y a la conciliación. En cuanto a la movilización de recursos económicos, humanos y materiales, el funcionamiento anual de los comedores escolares en la comunidad andaluza supone una inversión aproximada de 94 millones de euros por curso. Estos servicios de comedor se encuentran en proceso de adjudicación y la Agencia Pública de Educación está valorando las ofertas recibidas. En Almería tiene la participación de las asociaciones de madres y padres del alumnado de los colegios La Chanca, Europa, Francisco de Goya y Santa Isabel. Como no puede ser de otra forma, deben competir en condiciones de igualdad con el resto de licitadores, en cumplimiento de los criterios y condiciones en los pliegos de contratación. El proceso aún no ha concluido y el servicio de comedor se continuará prestando con normalidad y cumpliendo los parámetros establecidos, los mismos que hasta ahora. Las condiciones que la agencia cumplirá son, entre otras, la subrogación del personal y la modalidad de cocina será in situ. En la actualidad, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos, existen posibilidades reales de acceso a las licitaciones por parte de asociaciones, cooperativas o cualquier tipo de entidad que acredite la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. La Junta es muy consciente de la preocupación de las familias en este tema y a primeros de esta semana ha mantenido reunión con CODAPA para tratar este tema de comedores escolares y se tiene el compromiso de mantener reuniones a nivel técnico para explorar posibles vías de colaboración. Hace tan sólo dos días tuvo lugar la primera de ellas.