Desprecios soterrados

Hay quien blasona de talante igualitario. De demócrata pleno. Pero yo no estoy muy seguro de su sinceridad y tengo derecho a dudar. ¿Con qué fundamento? Veamos: ¿Estamos seguros de que quienes tanto hablan de "la gente" aceptan que todas las personas tienen el mismo valor? ¿Es cierto que se ha desterrado un cierto clasismo que, no hace tanto tiempo, no era muy extraño? ¿No quedarán residuos? ¿No existe como un distanciamiento respecto a algunos grupos de personas porque tienen unas circunstancias personales de un determinado tipo? Me vienen a cuento todas estas preguntas después de oír algunas de las justificaciones dadas por Podemos y C's para pedir, mejor, exigir, un cambio en la ley electoral. Defendían que había que modificarla porque con la ley actual se da una sobrerepresentación de los ciudadanos de algunas circunscripciones con la consiguiente subrepresententación de los de otras. En principio, nada que objetar. Eso es un hecho. Si esto se considera injusto, yo también lo considero injusto, aunque no tengo la solución, que habrá que poner en manos de los estudiosos de las ciencias políticas. Ahora bien, lo que no comparto en modo alguno son ciertas consideraciones con las que pretendían reforzar el argumento: afirman que se produce en provincias con población rural envejecida. Eran "viejos del campo". Y lo decían como si, al enunciarlo, se vieran cargados de razón ante la situación que les parece insoportable: "¡Digo, que tengan tanto peso unos ancianos labriegos!", parecen estar pensando. Es como si, al hacer el producto cartesiano de las propiedades viejo-joven x rural-urbano, la combinación viejo-rural fuera muy poco valiosa. Porque ¿habrían reaccionado de la misma forma si en lugar de ser ancianos potencialmente ignorantes esas minorías fueran de "jóvenes ilustrados"? ¿O si supusieran que esas minorías no iban a favorecerlos en las elecciones? Y si esto es así, creo que no dudarían en seguir menospreciando a cualquier grupo social si fueran ellos los responsables. En ambos casos parecen dividir a la sociedad al menos en dos planos, y parecen colocarse a sí mismos en un plano superior. Quizá el lenguaje los traiciona al establecer que su objetivo político es "resolver los problemas de la gente". Ellos y "la gente". ¿No deberían utilizar mas bien la expresión "nuestros problemas"? Parecen ubicados en el despotismo ilustrado. Y si es así, que lo digan claramente.