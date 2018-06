La sociedad espera de nosotros, de los responsables públicos, que seamos capaces de alcanzar el acuerdo que consiga dar estabilidad y solidez a la Educación, un pilar esencial que garantiza la igualdad de derechos, consigue la igualdad de oportunidades, y hace una ciudadanía más capaz y más libre.

Los socialistas de Andalucía queremos un pacto educativo, pero el PP no puede usar esto como coartada para mantenerse inmóvil y no haber impulsado ningún acuerdo mientras ha estado en el Gobierno de España. En Andalucía seguimos luchando por adecuar la realidad de las necesidades del sistema educativo andaluz al ritmo de la evolución de nuestra sociedad. Una sociedad que no ha tenido reparos en manifestar, mayoritariamente, su descontento con la LOMCE y que nos exige a los representantes políticos voluntad, capacidad y eficiencia para llegar a acuerdos que no pueden dilatarse más.

Andalucía tiene experiencia en llegar a acuerdo en Educación. El mejor ejemplo es la Ley de Educación de Andalucía. Una norma consensuada con todos los grupos políticos del arco parlamentario, menos el PP, y que se aprobó tras un proceso de debate y participación en el que colaboró toda la Comunidad Educativa. Esta Ley que, sin duda, puede mejorarse (Ley 17/2007, de 10 de diciembre), tiene un espíritu transformador y de consenso del que debe partir cualquier pacto o acuerdo por la Educación en Andalucía.

El impulso de un Pacto por la Educación Andaluza es un compromiso electoral y de investidura que se ha visto reforzado con el posicionamiento de la presidenta de la Junta de Andalucía, en el Pleno del Parlamento Andaluz, en diversas ocasiones. El Pacto por la Educación Andaluza debe ser un compromiso político, social y económico con luces largas puesto que es un pilar básico de nuestro Estado de Derecho y Estado del Bienestar; y requiere crear un entorno de una estabilidad normativa y financiera que permita obtener resultados a medio y largo plazo. Evolucionar en calidad, inclusión y equidad educativa son principios que exigen dotar de flexibilidad suficiente al Sistema Educativo para adaptarse a los retos que han de presentarse en el futuro.

Desde el año 2015 la Junta trabaja en encontrar la fórmula más adecuada para desarrollar un pacto o acuerdo Andaluz por la Educación dentro del marco constitucional y las competencias autonómicas establecidas. Queremos seguir avanzando.