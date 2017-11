Uno: los consultores políticos contrataron a una empresa de publicidad para que le hicieran una buena campaña electoral. Se trataba de crear consignas rápidas y compresibles que pudieran ser transmitidas con facilidad por los distintos medios de comunicación, hasta el punto de retroalimentar la información. Cuestiones como ideología y compromiso no fueron tenidos en cuenta en este plano. DOS: la empresa de publicidad a su vez tenía un convenio firmado con varios "influencers" para dirigir la audiencia hacia la perspectiva más favorecedora de los consultores. La masa de la población, careciente de criticismo, siempre seguía los parámetros dictados por los mensajes audiovisuales. TRES: las redes sociales eran esenciales para ese trabajo de ingeniería social. Los "influencers" cultivaron falsas verdades para la población digital y las lanzaron a sabiendas de que casi nadie se planteaba la veracidad de la información emitida y la posibilidad (alta) de que esa información estuviera manipulada. Las ideas y los credos tampoco fueron considerados en este plano. CUATRO: por otro lado los geopolíticos tejían hilos para salir beneficiados de la contienda española. Sabían que no había nada que sucediera políticamente en el mundo que no le beneficiara o perjudicara a otro país. Las ideologías tampoco estaban en ese plano. CINCO: un familiar de Pedro Salinas revisaba los periódicos en su domicilio; miraba con detenimiento todo cuanto veía con sus ojos, como los vericuetos del proceso independentista y el hilo de las manifestaciones sociales; conectaba su equipo informático para contrastar la información que acaba de acoger; encontraba perspectivas distintas y ausencias en la objetividad; los datos concretos de asistencia a los actos públicos cambiaban según el medio que realiza el recuento; y pensaba en voz alta: tantas lágrimas y sufrimientos, tanta sangre derramada al son de los fusiles, tantas víctimas mortales en ambos bandos para que ahora hayamos vuelto justo al principio, el principio en el que los bandos de la guerra se llenaron de odio; y ese familiar llegaba a la conclusión que la posguerra no había servido para nada, ni la transición, ni la democracia, a fin de cuentas el problema había vuelto a ser tal como era cuando apareció por primera vez; entonces decidió rezar y lamentar la actitud del ser humano. Las ideologías si eran consideradas en este plano.