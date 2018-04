Unas cuentas antisociales

Los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Rajoy quiere aprobar para este año dan la espalda a quienes más lo necesitan. Se miren como se miren, las cuentas que ha elaborado el Ejecutivo del PP son un desastre para Andalucía, no sólo en materia de inversiones sino también de financiación de los servicios públicos fundamentales, y además castigan a colectivos enteros como el de los pensionistas.

En los Presupuestos que ha redactado el PP no hay ni una sola medida para mejorar el poder adquisitivo de las pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC. Hay que recordar que este agravio no es el primero que ha cometido el Gobierno de Rajoy con los pensionistas, a los que les está haciendo que paguen los medicamentos con una pensión cada vez más escasa. Este recorte en el acceso a la sanidad, perpetrado en 2012, no ha sido rectificado todavía, pese a que el Gobierno se empeña en hablar de recuperación económica. ¿Qué recuperación es esa que no llega al bolsillo de los ciudadanos? Por eso desde el PSOE volveremos a salir a las calles este domingo, junto a los sindicatos, para pedir unas pensiones dignas.

Los Presupuestos de Rajoy recortan en sanidad, dedicándole apenas el 5,8% del PIB, y vuelven a recortar sobre la ya recortada dependencia. Con el nuevo tajo de 100 millones que le ha pegado este año, son ya 730 los millones que ha dejado de poner el Gobierno de Rajoy en Andalucía para dependencia. Hay que recordar que, si este derecho se mantiene en pie en nuestra comunidad autónoma, es porque el Gobierno de Susana Díaz está poniendo el dinero que falta. Rajoy ha arremetido contra los pensionistas y los dependientes, pero también contra los niños. En su proyecto de Presupuestos, se vuelve a recortar el plan contra la pobreza infantil, que iba a ser de 1.560 millones de euros y se queda en 350 millones; como también se recorta en la lucha contra la violencia de género, que de 200 millones que el Gobierno se comprometió a poner se ha quedado en 80.

A la vista de estos números, sólo se puede concluir que los Presupuestos Generales del Estado que nos ha presentado el Partido Popular quizá sean los que Rajoy necesita para mantenerse en el Gobierno con el apoyo de los diputados naranjas, pero, definitivamente, no son los que necesita la sociedad española.