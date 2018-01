El declive de Podemos

Supongo que Comú Podem, o Podemos que vine a ser lo mismo, habrá tenido sus razones para facilitar que la mesa del Parlamento Catalán esté bajo el dominio de los partidos independentistas y presidida por Roger Torrent de ER, pero que lo digan claro y no nos vengan con el cuento de que su voto en blanco se debe a la neutralidad. Justifican su postura en que los morados siempre se han mantenido neutrales en Cataluña ante el dilema de independencia unilateral o artículo 155. A otro perro con ese hueso, ni el voto en blanco ni la abstención son neutrales, cuando el hecho de lavarse las manos produce efectos que son decisivos. En este caso, aprovechando la espantada de Puigdmont y de quienes le acompañan en Bruselas tocando el violín, Xavier Domenech y los siete diputados de Comú-Podem tenían la sartén por el mango para decidir sobre la cuestión y con el voto en blanco han optado por entregar la mesa del Parlament a los nacionalistas, y punto. Lo demás sobra. Tan claro tiene Xavier Domenech los efectos que produce la abstención que esa es la palabra clave que aparece con grandes titulares en la página web de Comú Podem: "GANEMOS A LA ABSTENCIÓN: Sólo nosotros somos capaces de ganar al PP. Esto sólo será posible si nos movilizamos y vamos todos a votar", dicen. Y no hay que olvidar que también fueron conscientes los dirigentes de Podemos de que, absteniéndose, facilitarían un gobierno del PSOE cuando Pedro Sánchez contaba con el apoyo de Ciudadanos para ser elegido presidente, lo cual no estaba en sus cálculos. Había que impedir a toda costa un gobierno del PSOE y entonces no se lavaron las manos por aquello de la neutralidad que hoy proclaman, sino quela balanza se inclinó a favor de votar en contra e hicieron causa común con el PP para impedir la investidura de Pedro Sánchez. Por más que nos quieran convencer de lo contrario, lo que cuenta son los hechos y de nada vale revestirlos con argumentos a los que nadie le da crédito. Y volviendo Cataluña, Xavier Doménez y los demás diputados de su grupo, tienen todo el derecho a votar lo que les parezca, pero es un insulto a la inteligencia que nos hagan creer que su abstención es neutral cuando es la manera de favorecer a los nacionalistas. Los hechos priman sobre las palabras y no hay cosa peor que pueda hacer un político, que es andarse con palabras huecas para convencernos de lo que no es. En eso Podemos se lleva la palma y esa puede ser la razón de su declive.