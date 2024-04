Estamos viviendo una etapa, en cuanto a política se refiere, en donde no existe el debate. Cuantas leyes se sometieron a debate en la anterior legislatura, se aprobaron con el voto en contra del PP VOX y Cs, que hicieron causa común, sin saber que razones tenían, por ejemplo, para oponerse a la ley de Reforma Laborar. De ninguna de las leyes que votaron en contra, se tomaron la molestia de ofrecer una alternativa. Basta que el presidente del Gobierno adopte una postura sobre cualquier tema, para que la derecha responda con el no por delante. Ahora resulta, según declaraciones de José María Aznar, que la decisión de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino es absurda, después de haber estado defendiéndola el PP y el propio Aznar durante años. Suficiente que Pedro Sánchez tome una decisión, para rebatirla, aunque ello suponga retractarse sobre una idea propia. Esa manera de hacer política, negando cualquier propuesta del adversario no tiene sentido. Está claro que partidos de diferentes posiciones ideológicas, tengan sus discrepancias, pero puede haber temas que superen las diferencias y sean de interés para todos. Salvando las distancias, la semana pasada, leí en este diario una propuesta al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que me pareció muy acertada. Quien hizo dicha propuesta fue el portavoz de VOX, un partido del que me siento en las antípodas, lo que no impide que esté de acuerdo con su iniciativa, que trataba sobre la necesidad de regular con una ordenanza municipal la ubicación de las autocaravanas en nuestro municipio. Sobre este asunto ya escribí una columna el año pasado y aprovecho que un concejal del Ayuntamiento lo haya sacado a relucir, para insistir sobre la necesidad de establecer un espacio acondicionado para las autocaravanas. Veo autocaravanas en la Avenida del Mediterráneo, en el antiguo recinto ferial, en los aparcamientos del Auditorio Maestro Padilla, en la playa del Bobar y en el parking del Palmeral. Como dije en mi columna, fui caravanista durante muchos años, conservo el mejor recuerdo de aquellos tiempos y tengo la mejor opinión de los que utilizan el camping como una manera de hacer turismo. Suelen ser personas amantes de la naturaleza y no tiene nada de extraño que elijan Almería, tratándose de una provincia que goza de unos parajes naturales de los que quedan pocos en la costa mediterránea. Sería un acierto que el equipo de Gobierno atendiera la propuesta del portavoz de VOX.