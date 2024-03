La Ley de Amnistía es un tema candente desde que se formó el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. A la vista de los resultados de las elecciones de julio del año pasado, el PSOE necesitaba los votos de los partidos nacionalistas para formar gobierno y la aprobación de una ley de amnistía era una condición indispensable de los partidos nacionalista catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Nadie puede negar que, hasta que no se dieron esas circunstancias, el propio Pedro Sánchez y destacados dirigentes socialistas se pronunciaron en contra de la amnistía. Pero llegado el caso, había dos posibilidades, la formación de un gobierno del PP en coalición con VOX, o pactar con los nacionalistas. Se optó por hacer el pacto, aunque hubiera que ceder a las pretensiones de los nacionalistas. Desde entonces la ley de amnistía ocupa el primer plano en los partidos de la derecha a la hora de hacer oposición. En su contra se han organizado manifestaciones masivas y sobre la persona del Presidente se han pronunciado insultos de todos los colores. Todo ese ruido de la derecha ha dominado la escena durante el tiempo transcurrido desde los comicios celebrados en el mes de julio del pasado año. Lo que no resalta tanto son las voces silenciosas de aquellos que, ante la posibilidad de que se formase un gobierno del PP dando paso a la ultraderecha, vieron con buenos ojos que Pedro Sánchez “hiciese de la necesidad virtud”, como dijo, y formase un gobierno de izquierdas con el apoyo de los nacionalistas. Es posible que, si el PSOE no hubiese necesitado los votos de Junts, la aprobación de una ley de amnistían no se hubiese llevado a cabo, pero ha pasado un tiempo y hoy no todos pensamos que dicha ley sea perjudicial, sino todo lo contrario. Está demostrado que la situación en Cataluña ha mejorado. La concesión de los indultos fue una decisión acertada. Hay causas pendientes contra personas por el simple hecho de permitir que se colocase una urna en un colegio, cuya liberación de la causa que se le imputa, no dará motivo para que se rompa España. En cuanto a Puigdemont, será noticia el día que le sea concedida la amnistía, pero es posible que pierda protagonismo cuando deje de ser un trásfuga dando órdenes desde el extranjero y se convierta en el presidente de un partido minoritario en Cataluña. Pienso que una vez que sea aprobada la ley de Amnistía no tardará en desaparecer del debate político. El tiempo lo dirá.