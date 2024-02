El Partido Popular ha ganado las elecciones en Galicia con mayoría absoluta una vez más y poco hay que añadir. Como de lo que se trataba era de las consecuencias que tuviese el resultado de las elecciones en relación con el futuro político de Alberto Núñez Feijóo, que ha asumido el protagonismo durante toda la campaña, lo que corresponde es felicitar al líder del PP por el éxito obtenido. La democracia ha funcionado y los gallegos han decidido que la derecha continúe en el poder. Como Galicia me pilla muy lejos desconozco cómo funcionan los servicios públicos en esa comunidad, pero si los gallegos le han dado su apoyo al PP, que lleva gobernando cuatro legislaturas, bien pudiera ser porque las listas de espera, pongamos por caso, no se dilatarán tanto como se dilatan en otras comunidades. Echando un vistazo al resultado, nada tiene de extraño que VOX haya desaparecido y, por el camino que lleva, el partido de Santiago Abascal tiene los días contados. Si por algo se caracteriza al electorado de la derecha, es por el pragmatismo y el PP acabará con VOX de la misma manera que acabó con Ciudadanos. En cuanto a la izquierda, el BNG y el PSOE, que pretendían gobernar en coalición, en el supuesto caso de que consiguieran una mayoría compartida, han fracasado en el intento. Y los 28.000 votos de sumar, más los 3.800 de podemos son votos de la izquierda que han caído en saco roto. Andar cada uno por su lado persiguiendo un mismo objetivo, tiene malas consecuencias. El BNA ha experimentado una subida considerable para ser el primer partido de la oposición, pasando de 19 a 25 escaños, pero insuficientes para presidir el gobierno. En cuanto al PSOE, que tenía 14 escaños, con solo 9 ha obtenido el peor resultado de su historia. A tenor de los resultados, de los seis votos obtenidos de más por el BNG, cinco se los ha arrebatado al PSOE, con lo cual, los bloques de la izquierda y la derecha quedan como estaban. Andan los analistas políticos descifrando las razones por las cuales el PSOE ha tenido un resultado tan bajo y salen a relucir profundos razonamientos sobre lo que el partido socialista ha hecho o ha dejado de hacer en esta campaña. O que la culpa del descalabro la tiene Pedro Sánchez que es el origen de todos los males. Yo no creo que haya que romperse la cabeza, está claro que, haciendo cuentas, la caída del PSOE se debe al crecimiento que ha experimentado el nacionalismo en Galicia. Y la derecha permanece intacta.