Los números y el delito

Había un viejo dicho que afirmaba que "si le debes un millón a un banco, pobre de ti; pero si le debes mil millones, pobre del banco". Por los hechos que se derivan de algunos casos vividos, parece que esto es verdad. Pactos de acreedores, o búsqueda de procedimientos para "arreglar" el problema están sobre el tapete. Esto me hace plantearme dónde estará el límite a partir del cual tu deuda ya no te convierte en una pobre persona y pasas la pobreza al banco. Es una nueva versión del conocido problema del "sorites", según el cual es casi imposible poner un límite en magnitudes cuantitativas a partir del cual se produzca en ellas un cambio cualitativo.

Y eso me hizo pasar a un nuevo problema que me planteaba estos días. En paralelo, me decía algo así: si una sola persona, yo por ejemplo, me salto a la torera una disposición administrativa o, peor aún, una resolución judicial, puedo darme casi por perdido. La misma situación se plantea si son dos, cinco, o cincuenta personas las que cometen ese delito.

Ahora bien, ¿conocemos casos en los que esa culpabilidad se diluye porque los que no han acatado una resolución judicial hayan sido una multitud? ¿Se puede decir, en este último caso, que no han cometido ningún delito? Por decirlo más claro: Si un juez priva de sus derechos de sufragio activo a una persona o a 10 personas y ellas se empeña en votar, ¿estaría justificado que la policía los sacara a la fuerza del colegio electoral, haciendo uso, en su caso, de la fuerza? Ahora bien, si son dos millones los que se empeñan en votar en un acto judicialmente prohibido, ¿eso ya no se considera un delito? Empeñarse en votar, en abstracto, es un derecho y nada hay que objetar.

Pero si los jueces ya han dicho que no ha lugar semejante votación porque vulnera la legislación vigente ¿estaría justificado decir que no han cometido delito alguno porque son muchos y solo querían votar? Suponiendo que así sea, habría que buscar una explicación razonable.

O se pude argüir que esa ley que lo prohíbe, y por tanto la sentencia judicial, no es justa, en cuyo caso es la muchedumbre la que decide qué es justo, independientemente de los procedimientos adecuados (si esto es así, me echo a temblar); o se puede fijar un límite de participación en una desobediencia a partir del cual ya no hay delito alguno (y ciertamente sigo temblando). Es posible que no se pueda castigar, pero ¿seguro que ya no hay delito?