Envejecer en el paro

Recuerdo mi primer artículo en este Diario de Almería. Era en 2011 y un centro de estudios norteamericano llevaba dos años haciendo un seguimiento al mismo grupo de parados, que, digo yo, bien podían haberles ayudado a encontrar empleo en lugar de pasarse dos años mirándoles. Una de las cuestiones que les plantearon fue ¿qué es lo que más le ayudaría a encontrar empleo? Alguno contestó que un milagro, pero la respuesta más numerosa fue: ser más joven. Nosotros, ese año estábamos en todo lo nuestro, podría decirse, y aún faltaban dos más para llegar al peor momento del paro en Almería, el verano de 2013 cuando la tasa de desempleo se acercó al 39%. La parte optimista es que ahora va por el 23,4%. La pregunta que me hacía, al hilo de ese estudio, era si en nuestra provincia encontraríamos la misma respuesta. La de la edad como lacra laboral. Fueron unos años en los que el desempleo de larga duración, y me fijaré sólo en los que llevan al menos dos años sin trabajo, se disparó desde suponer en torno al 7,5% del total de parados inscritos en las Oficinas de Empleo en 2008, hasta casi el 27% en diciembre de 2016. Porque, esa es otra, ya ven que las posibilidades de abandonar las listas del paro son inversamente proporcionales al tiempo que se lleva en él.

¿Sería posible aventurar que estás más tiempo desempleado cuanto mayor eres? Hay un dato que lo confirmaría. Las últimas cifras, las de este abril, dicen que un 57,50% de los parados almerienses tiene más de 40 años. Pensemos que en el mismo mes de 2008 suponían el 40% del total y que en 2013, todavía, menos de la mitad de los parados superaba esa edad. Durante la crisis se puso el foco en el desempleo juvenil -todavía hay representantes políticos que suplen los incomodos silencios con proclamas contra el paro de los jóvenes- Bien, pero mientras el paro de los menores de 30 años bajó un 38% desde 2013, entre los mayores de 40 años lo hizo en el 17%. Peor es si tomamos en consideración a los que tienen más de 50 años. El desempleo en esa franja de edad apenas se ha reducido un 4% y, en la mayoría de los casos, por jubilarse. Es, pues, el problema de los próximos años. La esperanza de cuando volviera la recuperación, todos, en mayor o menor medida, se beneficiarían y ya no volveríamos la vista atrás desaparece y vemos que no es cierto la tan reiterada frase de no dejaremos a nadie atrás.