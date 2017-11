Pobre comisión

No ha nacido, y ya está muerta. Es una pena porque la propuesta de Pedro Sánchez iba por buen camino. Supongo que, después de haber oído tanta apelación al diálogo, y los problemas en los que vive inmerso el sistema autonomista, debería ser suficiente que alguien pusiera la mesa para que todos se sentaran y hablaran, y trataran de resolver los problemas pendientes. Pero, siendo el núcleo de los problemas el tratamiento general de la situación autonómica, en la que tan empeñados están los partidos nacionalistas, lo primero con lo que nos encontramos es que ni vascos ni catalanes acudirán a la cita. Y a pesar de que esta comisión podría ser la antesala de una reforma constitucional, los seguidores de Pablo Iglesias también renuncian a participar. Ciudadanos, por su parte, se declara escéptico sobre el resultado. Y como colofón, el PP se niega a considerar que una reforma constitucional sea una conclusión de las reuniones. Menudo panorama. Y, como casi todo el mundo, me pregunto: Pero ¿a qué están jugando? Nos encontramos ante un auténtico laberinto donde nadie parece tener el hilo de Ariadna. O mejor, muchos creen que lo tienen, pero se niegan a utilizarlo. Se podría pensar que el diálogo al que todos aluden debería dar como resultado un trenzado que nos sacara del atolladero en el que nos encontramos. Pero las cosas no van por ahí. Parece que se trata de hilos excluyentes porque están diseñados para cosas diversas. Esas cosas diversas "serían" los diversos diagnósticos realizados sobre la actualidad española. Pero voy a lanzar un reto: ¿ha oído alguien cuál es el "auténtico" problema de España que habrá que resolver en esa mesa? Se habla de agotamiento, de encajes, de financiación... Problemas que no resuelve la constitución, territorios que no encajan; casi todas las autonomías hablan de financiación injusta e insuficiente. Cada uno habla de una cosa. ¿Acaso sería posible dialogar sobre tal divergencia de problemas? Aunque el asunto es peor todavía. Una condición absolutamente necesaria para resolver un problema es que esté bien planteado. Y no. No solo no está bien planteado. Es que ni siquiera está planteado. Todo está difuso. Ambiguo. Lo que dije al principio: ante esa situación no es de extrañar que haya nacido muerta.