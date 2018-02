Problemas para las viudas

Tendemos a identificar pensionista y jubilado, pero no lo son todo. El 25% de los pensionistas en España reciben la de viudedad, 27% en Almería. Y he titulado viudas porque son muchas más que viudos, que en el caso de las mujeres mayores de 65 años las acerca mucho a la pobreza. Su pensión media de 651 euros, que en Almería baja a 557 porque aquí, como sabemos, en el tema pensiones estamos abajo del todo. Además, pueden llorar con un ojo -el otro lo necesitarán para controlar el contador de la luz- gracias al complemento de mínimos. El 25% de los pensionistas en España, que en Almería sube hasta el 36%, lo cobra porque su pensión no llega al mínimo legal. La mayoría son viudas. La situación es tal, y son 2,4 millones de votantes en esta época de incertidumbre, que la ministra de empleo ha anunciado un decreto para mejorar estas pensiones. Bien, pero hay otras viudas, y están olvidadas. Piensen en las viudas que trabajan. Es verdad que también hay viudos en esa situación, pero será más fácil que este tenga un sueldo mayor, y por tanto la pensión de viudedad se convierta en un plus que en el caso de la viuda. La cosa se complica cuando ambos pierdan el empleo. En general, el viudo habrá tenido un empleo más largo, o varios seguidos. Si alguno de los dos tiene un contrato a tiempo parcial -menos sueldo y menos cotización- será ella. Total, lo normal es que la viuda cobre menos y durante menos tiempo. Como las desgracias nunca vienen solas, las prestaciones se agotan. Las de ella, porque él sigue cobrando el paro o lo alterna con un empleo temporal. La viuda llega al subsidio. Llega con sus dos hijos. Llega, pero no lo cobra, porque recibe una pensión de viudedad de 500 euros en 14 pagas. Lo divides entre 12 meses y supera el 75% del salario mínimo. Cuando, un poco contrariada, se va a casa le dicen que su vecina Mari, también con dos niños además de un marido con empleo, está cobrando el subsidio. La viuda está a punto de usar el buzón anónimo de denunciar el fraude, cuando descubre que Mari no tiene ingresos propios. Primer filtro superado. Se mira entonces la renta de la familia y los 1.800 euros del marido dividido entre cuatro no da ese mínimo. Así, una familia ingresa 557 y no cobra subsidio, y la de 1.800 sí. Lástima que la oposición haya olvidado estas reivindicaciones en su continua visita a registrar iniciativas en el Congreso.