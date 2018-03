Ser y tener

Decía Heráclito que la disputa es el padre de todas las cosas. La disputa entre posiciones en principio antagónicas permitirá aclarar ideas, siempre que se haga con la intención de clarificar y de aceptar puntos de vista diferentes. En el caso que vamos a tratar no se trata solo de opiniones, sino de situaciones, de derechos, que tendríamos que escalafonar paratomar decisiones correctas. Quisiera exponer la posibilidad de priorizar los derechos individuales y los colectivos pensando en que nos proporcionen una cierta pauta frente al dilema de la prisión permanente revisable. El principal argumento a favor de su permanencia es que la colectividad tiene derecho a la seguridad; y por cuanto determinados individuos han cometido crímenes execrables, individuos a los que se atribuye la posibilidad de reincidir, la sociedad tiene el derecho a privarles de la libertad sin fecha, hasta que no haya una seguridad más que razonable de que se han reinsertado. España está constitucionalmente reconocida como un estado social; y siendo así, ese derecho colectivo priva sobre el derecho individual del delincuente. Esta jerarquización, sin embargo, creo que suscita dudas más que razonables. Pienso que cuando se habla de estado "social",se apunta hacia el "tener", y en esas relacione económicas es donde se da una prioridad de la sociedad ante los individuos. Sin embargo, en los humanos, aparte del "tener" está el "ser", es decir, el individuo en sí mismo. Y en mi opinión en estos momentos es cuando se establece otra prelación. En estos casos la consideración de "estado social" ya no tiene lugar, y hay que jugar con los derechos de los individuos. Ahora, el que ha delinquido es uno más, uno "inter pares", y sus derechos a ser considerado libre después de una pena previamente fijada, sin suposiciones adicionales, no pueden ser cercenados. Tal vez en el futuro la ciencia pueda determinar si el que delinque es solo un enfermo (yo me considero muy escéptico al respecto). Pero tal como están las cosas en las neurociencias considerar esa "enfermedad" como curable o incurable, según los casos, está en lejano horizonte. Por tanto, creo que no se cumplen los supuestos de la prisión permanente revisable, que incluyen tener conocimiento suficiente para ver si alguien está rehabilitado, y habría que abolirla. A no ser que, como dijo Caifás, "más vale que muera un solo hombre y que no perezca el pueblo".