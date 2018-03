Aplicar la ley

En nuestra querida España resulta paradójica desde una perspectiva jurídica, que el telúrico país creado con ocasión del continuado golpe de estado que se está llevando en la región de Cataluña por determinados poderes constitucionales, continúa su andadura política con artificiosas decisiones gubernamentales de ilícitos penales, acogidas con nula contestación por el pluralismo político constitucional.

No sé si el disponer de otra lengua junto al español de Cervantes es suficiente motivo de diferenciación cultural para instar que una región desee separarse del resto del país con un proceso al margen del Derecho Constitucional, el mismo que nos devolvió la España del NO-DO a un sistema democrático parlamentario y social.

La realidad es que la aplicación del afamado artículo 155, para lo único que está sirviendo es para que se venda más lotería con esta combinación numérica, porque en el ámbito político está completamente descafeinado entre los partidos constitucionalistas, dando la sensación a una parte del electorado que por inanición no se están tomando en serio el golpe del estado, dejando todo en manos del orden jurisdiccional, que en ocasiones no se entienden determinadas decisiones, ya que la mayor parte de quienes han perpetrado el golpe del estado separatista siguen campando a sus anchas controlando la intervenida autonomía.

A nivel político y económico, no solo en España sino a nivel de la Unión Europea, esta anómala situación está teniendo repercusiones negativas, especialmente en aquellos catalanes que no pueden sentirse españoles libres en Cataluña con los mismos derechos y libertades que otros españoles en otras regiones en donde no existe el problema cada vez más acuciante de anular por decreto el castellano como lengua vehicular. Por otro lado, el rechazo a las comunidades autónomas, solicitando reviertan sus competencias al Estado y mayor autonomía local para las diputaciones y ayuntamientos.

Deberían de entender quienes ostentan la soberanía en las Cámaras, que esta situación cansina es insostenible y que el artículo 155 exige de la adopción de medidas más contundentes, que defiendan a los españoles libres de separatismos, no solo en Cataluña, sino en otras partes del país. Aplicar la ley, que no es poco, siendo la unidad de España inquebrantable y todos los españoles, vivan donde vivan, deben gozar de las mismas libertades y derechos.