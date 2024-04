Un Juzgado de Madrid paralizó las exhumaciones en el Valle de los Caídos por considerarlas que vulneraban el derecho fundamental a la libertad religiosa. Los forenses no habían vuelto al benedictino Valle desde enero del pasado año y ahora aparecen en la foto oficial, lo que se desprende que todo ha sido un acoplamiento con fines mediáticos y una verdadera profanación de las exequias de los difuntos. Es deleznable que los muertos se sigan utilizando para influirnos a un solo pensamiento único.

Trabajé con una compañera, que su padre marchó a la guerra y no volvió jamás. ¡Pues claro que le hubiese gustado saber lo acontecido y encontrar sus restos para darles, en este caso, cristiana sepultura y hacerle sus honras fúnebres!, especialmente, por la viuda, la cual tuvo que llorar enlutada y con fe su no vuelta hasta su muerte.

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que se puedan recuperar los cuerpos de las víctimas de la república, guerra incivil y el franquismo? ¿Cómo puede existir un ser humano que no quiera realizar un entierro digno a quiénes siguen en una fosa o desaparecidos? Pero habrá que recuperar todos los cadáveres, los que murieron antes, en un frente y en otro frente, y después, en muchos casos, porque a una inmensa mayoría les tocó geográficamente en una zona de conflicto bélico, no sintiéndose por esto adheridos a ningún bando.

¿O solo tienen derecho en virtud de un sesgado sentido normativo, a diferenciar unos restos cadavéricos de otros?, volviéndose de nuevo a enterrar o abandonar en fosas cuando son identificados despectivamente como “franquistas”. La cuestión es ahondar en la división y enfrentamiento entre españoles ante un hecho histórico dramático con el establecimiento por imperativo legal de una sola verdad oficial y obligatoria para toda la ciudadanía.

¿Por qué no vamos a estar de acuerdo en perfeccionar determinadas leyes cuando pretenden ser más humanas, más ajustadas al Derecho Internacional, a buscar la concordia?

Concordia que se tuvo presente durante la Transición política, entre el final del anterior régimen, la dictadura franquista con sus ocho leyes fundamentales del Reino, una de ellas, la última, que permitió la reforma con conciliación, el paso de un sistema político a otro, al actual régimen democrático de la Constitución española de 1978, vapuleada con inquina desde el comienzo por los independentistas e izquierdas estalinistas, que pretenden el establecimiento análogo al actual régimen populista venezolano. Paz y Bien.