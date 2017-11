Del fin del imperio al colonialismo

Con la guerra del 1859 /60, la aristocracia de España, trataba de conservar entre las naciones una imagen de potencia, los Políticos, no realizaban que desde la Primera Revolución Industrial, lo determinante era la capacidad de producir y de comercializar. El Poder de España no era consciente de que en los territorios de América, los descendientes de los "Conquistadores" ya no se consideraban españoles, sus raíces estaban en América, sus intereses´económicos en la América Hispánica y se veían espoliados por una España hundida en guerras fratricidios y sin las estructuras industriales que pudiesen abastecer a la clase Media Criolla que habían logrado un fuerte poder adquisitivo. Los Criollos presentes en las Cortes de Cadiz en el 1812 pidieron Autonomía, le fue negada por los españoles en Cadiz, inconscientes de que España inmersa en guerras civiles y de Napoleón ya no podía imponer su autoridad en América. El 25 de mayo 1810, con " La Revolución de Mayo" la Burguesía de la costa de Río de la Plata y Colonos latifundistas destituyeron al Vi-ce-Rey de Argentina, el Imperio de España en América se desmoronaba, la Autoridad española no era reconocida, Inglaterra ocupaba el vacío dejado por España y firmaba tratados de libre comercio con estos nuevos países. La segunda Revolución Industrial aumentó aun más la capacidad de producción en Inglaterra , Francia, Prusia, más tarde en España, en Cataluña y las Vascongadas, con inversiones inglesas y francesas. Francia e Inglaterra, necesitaron nuevos espacios en los cuales pudiesen imponer los productos de sus fabricas y en retorno recibir a bajo coste, cacao, café, maderas, esclavos y otros productos exóticos, el saqueo de África por Francia e Inglaterra empezó, eran las Potencias del momento, implicaron a Portugal que transformó sus Puestos comerciales costeros en países, el Congo Belga Propiedad del Rey de Bélgica hasta el año 1946 y Colonia Belga hasta el 1960, Prusia, Italia, España se añadían al festín. El Colonialismo se concretizó con las fronteras de los países creados y la comercialización exclusiva en ellos de los productos de las potencias a los que pertenecían. Las poblaciones de Europa no se desplazaron a estos países como fue con Argelia, el clima, las enfermedades tropicales, atraían poco, solo se instaló ejercito, y Administración e igual que personal de empresas para la explotación de bosques y plantaciones de café cacao y otros productos. En este contexto Internacional el Gobierno de España preparó la conquista de Tetúan, 45Mil soldados, artillería, caballería, más 9 Mil soldados en reserva. La Marina implicó 9 navíos de vapor transporte de tropa, más 2 de vela, capitaneados por el navío "Isabel II" y 3fragatas, 2 corbetas y 4 goletas más 3 navíos armados con la misión de bloquear los puertos de Tanger y Tétuan. El 18 de noviembre del 1859 esta Armada, con el 1er ejercito a bordo , zarpa de Cadiz y Algeciras, dos otros ejércitos seguirían a Ceuta. El 19 / 12 / 1859 el 1er ejercito al mando del General Rafael Echagüe, atacó el puesto militar marroquí de Serrallo, la aventura para la toma de Tetuan comenzó. España impuso la firma del Tratado de U ad-Ras y logró la expansión del territorio de Ceuta, mas 20 Millones de Piastras y el enclave de IFNI, ocupado militarmente en el 1934 y llamada entonces Santa Cruz de Mar Pequeña. Posteriormente el Tratado de Algeciras del 7 /4/ 1906 puso fin al reconocimiento por España de la Soberanía de Marruecos proclamada por España el 7/4/ 1516. Es en el 1912 que Marruecos será dividido en 2 Protectorados, el Norte para España el resto para Francia. El 2 /2 / 1956 Francia independiza a Marruecos. El 7 / 4 / 1956 Mohamed V y Franco firman en Madrid el fin del Protectorado español, el 20 del 10 / 1956 Tanger cesa de ser Zona Internacional. Ya independiente, Marruecos se implicó en la guerra de Independencia de Argelia apoyo al F.L.N Es el comienzo del fin del Colonialismo