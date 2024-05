President Puchi

No entiendo a esos analistas que alertan de una posible repetición electoral en Cataluña por los bloqueos a la hora de pactar (y esta ‘nebulossa’ de país, sin presupuestos): si los tres partidos que allí se disputan la Generalitat son progresistas y forman parte del bloque de ‘los buenos’, ¿qué problema habrá para no poder llegar a un acuerdo? “¡He ganado, Pedro, he ganado!”. “Sí, Salvador, has ganado, pero lo importante ahora es luchar contra la máquina del fango y, si para ello hay que hacer a Carles president, que es como un niño y…”. “Collons como un niño, ya estoy harto de…”. “¿Y yo qué? Yo puedo ser la solución de consenso, que soy el actual president y ya tengo experiencia en no hacer nada para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, que parece que no, pero no hacer nada es algo que ha de aprenderse, no es tan fácil, un día te despistas y puedes hacer algo sin darte cuenta...”. “A ver, Pere, es que si Puigdemont se enfada y no nos ajunta, tendré que retirarme a meditar otra vez, y lo mismo ya no vuelvo...”. “¡No, no, eso no, no te vayas!”. Uno espera que los egos dejen paso al sentido común, porque entre progresistas da igual el que gobierne, y lo principal ahora es dar apoyo al más progresista de todos, que el hombre está un poco celosillo porque en las últimas semanas Pedro le ha robado protagonismo. Sí, es como un niño malcriado (y muy crecidito: “Vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque durante seis años y medio ya lo hemos hecho”, dijo el otro día), y, si no manda, puede romper la baraja y marcharse de nuevo a Waterloo. Así que a ver si Illa entra en razones y Aragonés lo entiende: si no es president, peligra la legislatura y el país, con elecciones anticipadas, puede caer en manos de ‘los malos’.

Así que yo más que una foto con Puchi (recuerda, Pedro, que tienes pendiente posar con él cuando venga), le diría a María Jesús que organizara ya mismo un ‘photocall’ por todo lo alto, que ella domina la animación, bien en Barcelona o en Perpiñán. Un espectáculo con ella y la Rahola de ‘cheerleaders’, y televisado por La 1 (“¡Eres un icono, Puchi, te queremos!”), haría rabiar y patalear a la fachosfera. Y tú, Yolanda, prepara tus mejores galas, no dejes que te eclipsen. No lo dudes, Pedro, además de hacerlo president, hay que apoyarlo y jalearlo. Él es el verdadero ‘puto amo’, el ‘puto amo supremo’, ¿verdad, Puente?